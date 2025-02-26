Держборг України перевищив нову позначку: наскільки зросли зобов’язання країни

Як змінився борг України у січні 2025 року: нові дані про внутрішні та зовнішні зобов’язання.

Державний та гарантований державою борг України у січні 2025 року зріс на 87,03 млрд грн та досяг позначки 7,07 трлн грн. У доларовому еквіваленті це становить 168,99 млрд доларів США.

Про це повідомляє Міністерство фінансів. За даними відомства, за місяць сукупний борг країни збільшився на 2,93 млрд доларів США.

Основну частину державних зобов’язань становить зовнішній борг, який склав 5,14 трлн грн (або 122,9 млрд доларів США), що дорівнює 72,74% загальної суми.

Внутрішній борг, відповідно, становив 1,93 трлн грн (або 46,07 млрд доларів США), що відповідає 27,26% від загального боргу.

Державний борг України на кінець січня складав 6,78 трлн грн (162,08 млрд доларів США), що становить 95,91% загальної заборгованості. Гарантований державою борг склав 289,08 млрд грн (6,91 млрд доларів США), що відповідає 4,09% від загальної суми.

Таким чином, за перший місяць 2025 року боргові зобов’язання України суттєво зросли, що пов’язано як із залученням нових кредитів, так і з коливанням валютних курсів.

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