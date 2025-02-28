Новое приложение "Укрэнерго" поможет украинцам снизить риск отключений электроэнергии

"Укрэнерго" запустило мобильное приложение для контроля состояния энергосистемы.

В Украине появилось мобильное приложение "Укрэнерго". Он поможет гражданам балансировать энергосистему, экономить электроэнергию и избегать аварийных отключений.

Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Министерства энергетики. Новое приложение, разработанное в рамках сотрудничества Министерства энергетики Украины, НЭК "Укрэнерго" и Датского энергетического агентства, будет предоставлять пользователям актуальную информацию о состоянии энергосистемы в их регионе и рекомендации по снижению нагрузки на сеть.

Цель проекта – минимизировать потребление электроэнергии в пиковые часы и помочь избежать аварийных отключений. Благодаря этому потребители смогут сознательно регулировать собственное электропотребление, что приведет к стабильной работе энергосистемы.

"В нынешних условиях постоянных вражеских атак Украине нужна консолидация всего общества. Внедрение современных технологий поможет разумно потреблять электроэнергию и поддерживать баланс в сети. Спасибо нашим партнерам из Дании за совместную разработку этого приложения, которое поможет каждому гражданину внести свой вклад в стабильность энергосистемы", — заявил замминистра энергетики.

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огор также отметил важность рационального потребления: "Украинский народ играет ключевую роль в стабилизации энергосистемы. Новое приложение "Укрэнерго" позволит гражданам получать информацию о дефиците энергии и корректировать собственное потребление. Это поможет уменьшить количество отключений и повысить стойкость энергосистемы".

Виталий Зайченко, член правления НЭК "Укрэнерго", подчеркнул значение оперативной коммуникации с гражданами: "Отключение электроэнергии — это следствие российских атак. Для восстановления энергосетей нужно время, и мы хотим, чтобы люди получали информацию "из первых рук" — непосредственно из Диспетчерского центра "Укрэнерго". Приложение позволит быстро получить важные уведомления, чтобы жители определенного региона или всей страны временно снизили потребление электроэнергии".

Мобильное приложение "Укрэнерго" уже доступно в Play Market и App Store. Загружайте, следите за состоянием энергосистемы и помогайте стабилизировать работу!

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы, после значительного повышения тарифов на электроэнергию, начали активно искать способы экономии. Одним из наиболее эффективных решений является установка двухзонного или трехзонного счетчика.