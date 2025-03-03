Під Івано-Франківськом заміновано шляхопровід: як об’їхати ділянку (карта)

Водіїв закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей

Під Івано-Франківськом заміновано шляхопровід, у зв’язку з чим змінюється рух транспорту. Українцям розповіли, як об’їхати цю ділянку дороги.

Про це повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області у Facebook. Там посилаються на інформацію правоохоронних органів.

Так, 3 березня заміновано шляхопровід на км 111+565 дороги Н-10 Стрий – Мамалига (між селами Черніїв та Марківці).

У зв’язку із цим водіям варто звернути увагу на тимчасову схему проїзду.

Автотранспорт може рухатися об’їздом із села Черніїв через села Хриплін або Березівку, а з села Марківці – через села Хом’яківка та Одаї.

"Закликаємо учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та піклуватися про власну безпеку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Тернопільщині під час війни хочуть витратити понад півтора млрд гривень на дороги. Переможець тендеру виконуватиме роботи з утримання доріг до 26 31 травня 2026 року.