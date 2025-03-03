Под Ивано-Франковском заминирован путепровод: как объехать участок (карта)

Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам

Под Ивано-Франковском заминирован путепровод, в связи с чем меняется движение транспорта. Украинцам рассказали, как объехать этот участок.

Об этом сообщили на странице Службы восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области в Facebook. Там ссылаются на информацию от правоохранительных органов.

Так, 3 марта заминирован путепровод на км 111+565 дороги Н-10 Стрый – Мамалыга (между селами Черниев и Марковцы).

В связи с этим водителям стоит обратить внимание на временную схему проезда.

Автотранспорт может двигаться по объезду из села Черниев через села Хриплин или Березовку, а из села Марковцы – через села Хомяковка и Одаи.

"Призываем участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам и заботиться о собственной безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Тернопольщине во время войны хотят потратить более полутора млрд гривен на дороги. Победитель тендера будет выполнять работы по содержанию дорог до 26 31 мая 2026 года.