Єрмак сказав, що Росія має зробити негайно, якщо хоче завершення війни

Керівник Офісу президента назвав одну умову

Закінчення війни в Україні можливе за однієї умови. Росія має негайно припинити щоденні обстріли української території.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Єрмак підкреслив позицію української сторони: російська держава повинна повністю зупинити ракетні та дронові атаки, якщо дійсно прагне закінчити збройний конфлікт.

Цю думку підтримав Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації при РНБО. За його словами, будь-які російські сигнали про мир та перемовини матимуть сенс лише після повного припинення обстрілів українських міст і цивільної інфраструктури.

"Слова про те, що "росіяни дають сигнали для миру і перемовин", матимуть сенс лише тоді, коли Росія припинить щодня бити ракетами та дронами по Україні. Поки що Путін множить на нуль ідею президента США про припинення вогню", — йдеться у повідомленні.

Цим заявам посадовців передували нещодавні заклики нового президента США Дональда Трампа. Він запропонував Україні та Росії якнайшвидше припинити вогонь і досягти мирної угоди, наголошуючи на потенційній ролі США в цьому процесі. Натомість путінський режим продовжує щоденні атаки, фактично нівелюючи будь-які слова щодо перемир'я. До прикладу, в ніч на середу, 5 березня, армія РФ запустила по Україні 181 безпілотник, три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23", а також одну зенітну ракету С-300, кажуть у Повітряних Силах ЗСУ. Удень 5 березня РФ продовжує постійно запускати повітряні цілі по нашій території.

Також раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 5 березня в Одесі лунали вибухи. Є загиблий внаслідок атаки.