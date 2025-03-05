Ермак сказал, что Россия должна сделать немедленно, если хочет завершения войны

Руководитель Офиса президента назвал одно условие

Окончание войны в Украине возможно при одном условии. Россия немедленно прекратит ежедневные обстрелы украинской территории.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале.

Ермак подчеркнул позицию украинской стороны: российское государство должно полностью остановить ракетные и дроновые атаки, если действительно хочет закончить вооруженный конфликт.

Это мнение поддержал Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО. По его словам, любые российские сигналы о мире и переговорах будут иметь смысл только после полного прекращения обстрелов украинских городов и гражданской инфраструктуры.

"Слова о том, что "россияне дают сигналы для мира и переговоров", будут иметь смысл только тогда, когда Россия прекратит ежедневно бить ракетами и дронами по Украине. Пока что Путин умножает на ноль идею президента США о прекращении огня", — говорится в сообщении.

Этим заявлениям чиновников предшествовали недавние призывы нового президента США Дональда Трампа. Он предложил Украине и России как можно быстрее прекратить огонь и достичь мирного соглашения, отмечая потенциальную роль США в этом процессе. Путинский режим продолжает ежедневные атаки, фактически нивелируя любые слова о перемирии. К примеру, в ночь на среду, 5 марта, армия РФ запустила по Украине 181 беспилотник, три баллистических ракета "Искандер-М/KN-23", а также одну зенитную ракету С-300, говорят в Воздушных Силах ВСУ. Днем 5 марта РФ продолжает постоянно запускать воздушные цели по нашей территории.

Также ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 5 марта в Одессе раздавались взрывы. Есть погибший в результате атаки.