Стало известно, кто склонял Зеленского к примирению с Трампом, — The Telegraph

Важной задачей было убедить президента Украины отступить и извиниться

Военная помощь Великобритании стала не только поддержкой в российско-украинской войне, но и в отношениях между США и Украиной. Премьер-министр Кир Стармер фактически стал медиатором между нашей страной и Америкой, чтобы наладить отношения Зеленского с Трампом.

Об этом пишет The Telegraph. Издание отмечает, что Дональд Трамп звонил по телефону Киру Стармеру 3 марта, чтобы сообщить о своем решении прекратить военную помощь Украине. Там также говорится, что разговор дал британскому премьеру фору для координации европейского ответа.

Был и второй разговор — между должностными лицами Белого дома, премьер-министром и еще одним членом его кабинета — дал обеим сторонам шанс обсудить последствия решения президента США после того, как оно стало публичным.

Планы на случай чрезвычайных ситуаций начали разрабатывать уже с тех пор, как Стармер и его команда из Даунинг-стрит наблюдали за ссорами между обоими президентами в Овальном кабинете.

Издание пишет, что спор между Трампом и Зеленским был не только вопросом финансирования и оружия — он был личным. Этот эпизод стал величайшим испытанием стратегии Стармера — быть одновременно величайшим союзником Украины и послом Америки в Европе. Напряжение стало еще более ощутимым, когда Вэнс прямо раскритиковал Великобританию, вспомнив о миротворческой операции "какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет". В Даунинг-стрит придерживаются стратегии избегать комментариев относительно каждого "случайного выстрела" из Вашингтона. И уже через несколько часов Вэнсу пришлось внести уточнение, написав в X, что он не имел в виду ни Великобританию, ни Францию в своих комментариях.

"Стармер сосредоточился на трех вызовах. Во-первых, он должен был убедить Трампа, что соглашение все еще возможно — и быстро, пока реальные последствия сокращения помощи для Украины не станут ощутимыми на местах. Во-вторых, он должен был привлечь европейских союзников на свою сторону, поддерживая "коалицию желающих". В-третьих, он должен был убедить Зеленского извиниться, проявить скромность и вернуться к мирным переговорам в США. Каждый из этих пунктов был значительной дипломатической задачей, а их комбинация загнала сэра Кира в комнату Даунинг-стрит на целый день, когда он обдумывал, как их реализовать", — анализирует телеграм-канал In Factum.

Источник в правительстве сообщил, что британские чиновники весь вторник находились на связи с США "на разных уровнях", пытаясь подготовить почву для возвращения Зеленского в игру. Зато в Белом доме люди Трампа разошлись во мнениях в том, как им надо взаимодействовать с Зеленским. Марко Рубио, государственный секретарь, и Майк Уолтц, советник по национальной безопасности, настаивали на возобновлении диалога, тогда как сторонники MAGA Стив Уиткофф и Пит Хегсет считали, что президента Украины вместе с ЕС следует оставить на произвол судьбы.

Важной задачей было убедить Зеленского отступить и извиниться. Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что личные отношения украинского лидера с Трампом должны улучшиться, чтобы был шанс на соглашение.

Как пишет медиа, 4 марта Стармер поговорил с Зеленским с целью донести до него "жесткую правду". Он дал советы, что должен услышать Трамп, прежде чем возобновятся переговоры.

Зеленский уступил, написав соответствующее сообщение в X. В сообщении Зеленского извинения без слова "извините" — это британские дипломаты считали необходимым, но недостаточным условием для возвращения Трампа за стол переговоров. Зато для Киева это был тактический шаг, чтобы отменить паузу в военной помощи от Вашингтона.

Хотя до этого в сети писали, почему Зеленский не собирается извиняться перед Трампом.

Спор Зеленского и Трампа

В пятницу, 28 февраля, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Там Украина и США должны были подписать соглашение о полезных ископаемых .

Однако в какой-то момент на встрече между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возник спор по поводу российско-украинской войны .

Вэнс заявил, что войну между Россией и Украиной нужно урегулировать посредством дипломатии. В ответ украинский президент заявил, что уже подписывал соглашение с Путиным в присутствии президента Франции и канцлера Германии.

Зеленский также заявил, что в случае подписания плохого соглашения между Россией и Украиной Соединенные Штаты "почувствуют это". Вэнс и Трамп возмутились и ответили, что им "будет здорово", а также добавили, что Зеленский не имеет права навязывать свое мнение.

Президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о полезных ископаемых не подписали. После этого Трамп написал, что Зеленский "не готов к миру", но добавил, что он "может вернуться", когда изменит свое мнение.

Ранее "Телеграф" писал, что друга Путина хотят лишить права голоса в Европарламенте через Украину.