Без бумаг и излишней бюрократии: в "Дии" появится новый документ

Новый сервис "Дии": что известно?

Бета-тестирование услуги "Разрешение на оружие" в приложении "Дия" близится к завершению. В ближайшее время она станет доступна всем гражданам Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга "Цифровые возможности для ветеранов: доступность и уважение".

"Я хочу анонсировать услугу в "Дии", которая касается не только ветеранов, но, думаю, среди них она будет особенно популярной. Это "Разрешение на оружие". Мы планируем запустить ее уже в этом месяце. Сейчас она проходит финальный этап бета-тестирования", — заявил Федоров.

По его словам, новая услуга будет комплексной. Она будет предусматривать возможность подачи заявки на получение разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия непосредственно через приложение. Кроме того, пользователи смогут получить соответствующий цифровой документ "Дии", что позволит предъявлять его в случае необходимости.

Министр подчеркнул, что физические документы больше не понадобятся — достаточно будет электронного разрешения в "Дии" с QR-кодом, что подтверждает легальность владения оружием.

Введение цифрового разрешения должно значительно упростить процесс получения и использования соответствующих документов, минимизировать бюрократические процедуры и сделать услугу более доступной гражданам.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в скором времени украинцы смогут разводиться онлайн через приложение "Дия". В настоящее время команда разработчиков находится в стадии анализа возможности внедрения этой функции.