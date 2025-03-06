Жена миллиардера, единственная дочь Кучмы, и мама его "любимого внука": что известно об Елене Пинчук

Елена Пинчук живет вне тени своего знаменитого отца

Елена Пинчук – не просто дочь второго президента Украины Леонида Кучмы, а одна из самых влиятельных женщин страны. Она вышла из тени своего отца и "сделала" свое имя сама. Ее знают как основательницу Фонда ANTIAIDS, благотворительницу, жену медиамагната Виктора Пинчука и маму "любимого" внука второго президента Украины.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об Елене Пинчук и как она выглядит. Единственная дочь Леонида Кучмы дважды была в браке и имеет троих детей.

Что известно об Елене Пинчук

Родилась дочь второго президента Украины 3 декабря 1970 года. Ее мама — Людмила Кучма, которая всегда была в тени своего мужа. Училась Елена в Днепропетровском университете на экономическом факультете.

Свою карьеру Елена начала в компании "Киевстар", где была заместителем директора по маркетингу. В 2003 году она основала фонд "АНТИСПИД" — первый в Украине частный благотворительный проект, серьезно занявшийся темой ВИЧ/СПИД. Впоследствии, в 2017 году он сменил название на "Фонд Елены Пинчук". Кстати, в своих кампаниях фонд привлекал мировых звезд. К примеру, в Украину с концертами приезжали Элтон Джон и группа Queen, чтобы поддержать борьбу с ВИЧ.

Елена Пинчук и Элтон Джон

Елена Пинчук не раз попадала в рейтинги самых влиятельных украинцев и женщин страны. В 2010 году французское издание La Tribune отметило ее в списке "женщин, изменивших мир". А в 2021 году она вошла в топ-100 самых успешных женщин Украины по версии журнала НВ.

Кроме того, Елена активно поддерживает культурные инициативы. Вместе с мужем она развивает PinchukArtCentre — одно из главных арт пространств Киева, где проходят выставки современного искусства, конкурсы для молодых художников и международные события.

Личная жизнь Елены Пинчук

Впервые Елена вышла замуж за народного депутата Игоря Франчука. У пары родился первенец Роман, но супруги развелись в 1997 году. В 2002 году меценатка вышла замуж за Виктора Пинчука – политика, миллиардера и основателя фонда Victor Pinchuk Foundation. Во втором браке Елена родила двоих детей: Екатерину и Веронику.

Игорь Франчук

Елена Пинчук и Виктор Пинчук

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