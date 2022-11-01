Легендарний "Да Вінчі" міг би святкувати 30-річчя: 5 важливих фактів про Дмитра Коцюбайла

Коцюбайло був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання героя України

Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" з Івано-Франківщини цього року міг би відзначати своє 30-річчя. Уже у 18 років він пішов на захист України, пройшовши шлях від добровольця до легендарного командира окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор". Навесні 2022 року штурмову роту "Вовки Да Вінчі" переформовано на 1-й окремий штурмовий батальйон "Вовки Да Вінчі" у складі 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. За час служби він брав участь у найгарячіших точках війни на сході країни, був важко поранений, але повертався до строю, і став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України.

Пішов на війну у 18 років

Про те, що війна почалася раніше 24 лютого "Да Вінчі" знає на власному досвіді. Прикарпатець після участі у Революції Гідності пішов захищати Україну на сході, на цей момент йому було лише 18 років. Він приєднався до Правого сектору, із представниками якого познайомився на Майдані.

Його разом із іншими добровольцями направили до навчального центру "Десна", де почали готувати до війни. Але вимагали зовсім не те, що стане в пригоді при зустрічі з ворогом. Згадує: "З нас жорстоко робили солдатів. На Майдан ми ходили, хто хотів. А тут ґудзик розстебнутий – і ти вже віджимаєшся. Доходило до того, що ми навіть пісні співали, коли йшли до казарми". Але він дуже хотів потрапити на війну, тому й лишився.

Першим справжнім боєм для "Да Вінчі" стала битва за Покровськ. Потім воювали за Карлівку, за Піски та Савур-Могилу. Одне з перших страшних вражень залишилося від села Степанівка, де лишилася колона спаленої ворогами української техніки… Дивом пощастило не опинитися в оточенні.

Став наймолодшим командиром

Спочатку після відправлення на фронт Дмитра призначили старшим відділення, він керував діями 10 побратимів, багато з яких були старшими за нього. Коли командира роти призначили начальником штабу 5-го батальйону, керівництво ротою перейшло до нього. Таким чином Дмитро в свій 21 рік став наймолодшим командиром роти — 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор".

Дмитро Коцюбайло на фронті

У 2014 році отримав важке поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області. Йому в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком була перебита ключиця, де медикам довелося встановлювати скріплюючу пластину, пошкоджені ребра.

Але розслаблятися на лікарняному ліжку Дмитро не став, як тільки лікарі скоротили маніпуляції з його ранами, він покинув медичний заклад і, відвідавши рідних на Закарпатті, повернувся до строю.

Перший доброволець, який прижиттєво отримав звання Героя України

Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, що власноруч отримав зірку Героя

1 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський нагородив Коцюбайла званням Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Таким чином Коцюбайло став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя.

Рекорд України

Ім'я Дмитра Коцюбайла навіки вписане не тільки в історію України, а й до Національного реєстру рекордів. Бійці його роти власноруч виготовили малий герб України зі 122 гільз. Цей металевий тризуб потрапив до реєстру рекордів як найбільший тризуб, зроблений із гільз протитанкових снарядів. Меморіал присвятили загиблим добровольцям.

Металевий тризуб з гільз став найбільшим в Україні

Є нащадком військового УПА

Дмитро походить з села Задністрянське Івано-Франківської області, а його прадід воював у складі Української Повстанської Армії. Дмитру про це розповідала бабуся. Тоді це було якоюсь романтикою, пригодами і він навіть рив окопи. Хлопчиськом під враженням теленовин про війну у далекому Іраку (2002 року) рив "криївку" — у мирній Україні тоді жодної війни не передбачалося. Стали у пригоді дитячі навички набагато пізніше, коли стало потрібно створювати надійні укриття для бійців підрозділу на донецькій землі.

Як загинув Дмитро Коцюбайло

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року під Бахмутом. Його життя обірвала ворожа артилерія. У листопаді 2024 року йому відкрили монумент на Аскольдовій могилі у Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає могила легендарного "Да Вінчі". На пам’ятнику Дмитро зображений із автоматом у руках, за ним — три вовки, символ побратимів із батальйону "Вовки Да Вінчі". У червні 2024 року на могилах Дмитра Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія Пільщикова стався погром: пошкодили таблички, лампадки й квіти. Завдяки відео з камер поліція встановила винуватицю, яку затримали й відправили до психіатричної лікарні на 60 діб.