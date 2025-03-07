Конфлікт Трампа та Зеленського вилився у великі проблеми для друга України (відео)

Перепалка у Білому домі вплинула на багатьох людей

Головний тренер французького "Ліона", колишній наставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека отримав 9-місячну дискваліфікацію за "напад" на суддю Бенуа Мійо у матчі 24 туру чемпіонату Франції з "Брестом" (2:1). До речі, Фонсека підтримує Україну часто роблячи заяви про війну.

Тренер пояснив свою поведінку психологічним зривом через геополітичну ситуацію у світі. Про це повідомляє The Athletic.

Португальський фахівець відвідав засідання дисциплінарної комісії французької Ліги 1 по відеозв’язку. Паулу одружений на українці, а тому його непокоїла суперечка між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у Білому домі. Крім того, він зазначив, що важко переживає розлуку з коханою, яка з двома дітьми залишилася у Мілані, де раніше працював фахівець.

Комісія вислухала Фонсеку, проте за "зрив" на арбітра його "нагородили" 9-місячною дискваліфікацією. Цікаво, що тренер прийняв "Ліон" наприкінці січня 2025 року.

Фонсека, працюючи в Європі, не забував про Україну.

Раніше повідомлялося, що форвард збірної України та турецького "Трабзонспору" Данило Сікан став мемом у Туреччині. Все через прізвище футболіста. Напередодні Шахтар офіційно продав нападника.