Ураган руйнівної потужності мчить на Україну: які області накриє вже скоро — Ventusky

Під загрозою можуть опинитися дві області

Наступного тижня Україну може накрити ураган, який зачепить лише одну частину країни. Вітер у такому разі перевищуватиме 120 км/год, що може призводити до великих руйнувань.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Ventusky. Синоптики вказують, що на значне погіршення погоди варто чекати в середу, 12 березня.

На погодній карті наголошено, що негода може обрушитися на Закарпатську та Івано-Франківську області.

Читайте також: "Пережили аномальну зиму, але весна розчарує: народний синоптик дав прогноз на березень, квітень та травень".

Згідно з дванадцятибальною шкалою Бофорта, яка прийнята Всесвітньою метеорологічною організацією для наближеної оцінки швидкості вітру щодо його впливу на наземні предмети або за хвилюванням у відкритому морі, такий показник говорить про можливість серйозних руйнувань.

Тобто, якщо швидкість вітру більша за 118 км/год, тоді це явище вважатиметься ураганом. Він може призвести до руйнування будівель, будов, будинків. Можуть бути вирвані з корінням дерева та знищена рослинність. І це вважається вкрай рідкісною подією.

Важливо зазначити, що офіційних заяв із цього приводу від Укргідрометцентру не надходило.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 11 березня погода в Україні почне змінюватись і деякі області накриють дощі та сніг.