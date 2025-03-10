В "Слуге народа" оценили вероятность онлайн-выборов

Проведения выборов в Украине очень хотят в США

Выборы в Украине возможны только после окончания войны. Речь идет не просто о прекращении огня, которое Россия может нарушить в любой момент, а о надежных гарантиях безопасности.

Такое мнение высказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук изданию "Українські Новини". Она подчеркнула, что важно, чтобы западные партнеры Украины поняли ключевой момент – прекращение огня без гарантий безопасности ничего не значит.

"Оно будет нарушено — если не сразу, то через несколько месяцев. И мы четко подчеркиваем: прекращение огня не может быть самоцелью ради выборов. Сначала мы должны увидеть реальный план, понять механизмы гарантий безопасности, а уже потом говорить о дальнейших шагах. Потому что если задать вопрос так: "Прекращение огня → выборы → выборы → гарантии безопасности", — отметила она.

На практике это ставит много вопросов. В частности, предстоит ли демобилизация и как это возможно, если военное положение еще будет продолжаться. Если говорить об онлайн-голосовании – мало кто поверит в его результаты, и маловероятно, что оно будет эффективным.

"Это ловушка, которая направлена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны. Потому что как только начнется избирательный процесс, он неизбежно приведет к внутренним конфликтам. О каком единстве тогда можно говорить? Поэтому последовательность должна быть такой: сначала гарантии безопасности, "lasting peace" (продолжительный мир, — ред.), а уже потом — нормальный политический процесс и выборы в стабильных условиях", — резюмировала заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Напомним, ранее народный депутат, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко объяснил в комментарии "Телеграфу", почему провести выборы в Украине пока невозможны. По его словам, по политическим и техническим соображениям варианты электронного голосования не рассматриваются.