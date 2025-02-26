Виглядає щасливим і посміхається: підозрюваному у вбивстві Фаріон влаштували фотосесію в суді (відео)

Адвокат заспокоював підозрюваного

У середу, 26 лютого, у Львові проходить чергове судове засідання щодо вбивства Ірини Фаріон. Підозрюваний Вʼячеслав Зінченко прибув на суд у шоломі та бронежилеті.

На відео, яке публікують телеграм-канали видно, як Зінченко спілкується зі своїм адвокатом. Той його заспокоює. А матір, прощаючись з ним, робить фото на згадку.

Підозрюваний виглядає усміхненим. Люди, які прийшли його підтримати поспілкувались з матір'ю, а також відправили Зінченку повітряний поцілунок.

Варто нагадати, що справу Вʼячеслава Зінченка наприкінці 2024 року було перекваліфіковано і йому загрожує довічне позбавлення волі.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

19 липня 2024 року, стався трагічний напад на відому українську мовознавицю Ірину Фаріон. В результаті стрілянини вона отримала важкі поранення, які призвели до її смерті у лікарні.

Вже 22 липня тисячі українців прийшли попрощатися з Іриною Фаріон. Церемонія прощання відбулася з широким громадським резонансом. Поховали діячку на Личаківському кладовищі у Львові, на полі №22.

Наприкінці серпня на фасаді будинку на вулиці Масарика, 3, де вона проживала, встановили меморіальну пам’ятку, щоб вшанувати її пам'ять.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Пізніше правоохоронці затримали підозрюваного — В’ячеслава Зінченка у Дніпрі.

Галицький суд Львова взяв ймовірного вбивцю під варту без права внесення застави. Пізніше адвокати Зінченка подавали апеляцію з проханням змінити запобіжний захід, але отримали відмову.

Раніше "Телеграф" писав, що Ірину Фаріон хотіли вбити раніше.