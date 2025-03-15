Работает бесплатно? Сколько зарабатывает глава Кировоградской ОВА Райкович

Материальная помощь в 2024 году не выделялась

В январе 2023 года глава Кировоградской областной государственной администрации (начальник ОВА) Андрей Райкович получил заработную плату в размере 76 187,69 гривны. Эта сумма указана уже с вычетом налогов.

Об этом "Телеграфу" стало известно из ответа Кировоградской областной военной администрации на соответствующий запрос издания. Нам сообщили, что за 2024 год зарплата Райковича составила 867 575,88 гривны.

Отмечается, что изначально за 2024 было насчитано 1 084 404,63 гpивен, но после всех вычетов налогов получилась вышеуказанная сумма.

А за январь текущего года было насчитано 98 945,05 гривны. После вычетов налога получилось 76 187,69 гривны.

При было сообщено, что заработная плата за указанный период начислялась, но не выплачивалась Райковичу. Согласно его заявлению, она в полном размере направлялась на нужды ВСУ через расчетный счет Министерства обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывает мэр Одессы Геннадий Труханов. Стала известна его зарплата 2024 год и за январь 2025.