Почему Манжосов не сделал обещанное "разоблачение" Зеленского: четыре возможных причины по мнению ИИ

Искусственный интеллект предположил, почему не произошло "разоблачение" нынешнего президента

Денис Манжосов был долгое время участником юмористической студии "Квартал 95". В 2013 году актер покинул коллектив из-за конфликта с Владимиром Зеленским. В 2019 году Манжосов планировал сенсационную пресс-конференцию, на которой должен был раскрыть ранее неизвестные факты о Владимире Зеленском. Однако этого так и не произошло.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Claude, чтобы выяснить, почему Манжосов не решился на пресс-конференцию. Собрали основные причины такого решения, пользуясь новейшими технологиями.

Почему Манжосов не "сдал" Зеленского

Актер осознал, что может получить юридические проблемы, если будет рассказывать информацию, не подтвержденную доказательствами. Перед тем как пересмотреть свое решение, он мог посоветоваться со специалистами.

На Манжосова могли оказывать давление, чтобы он не проводил пресс-конфренцию по "разоблачению" Зеленского. Ведь тогда Владимир баллотировался в президенты, и это могло отрицательно сказаться на его репутации.

Есть вероятность, что у актера не было настоящего компромата на Зеленского, а он только хотел привлечь к себе внимание.

Между Манжосовым и Зеленским были сложные отношения, они прекратили сотрудничество из-за конфликта. Возможно, он планировал рассказать неизвестную публике информацию о Владимире, чтобы отомстить за выход из студии "Квартал 95". Однако впоследствии передумал это делать.

Имел ли Манжосов компромат на Зеленского

Теоретически Манжосов мог знать о Зеленском то, что не было известно широкой аудитории. Ведь он долгое время работал с Владимиром. Однако, учитывая, что Денис отменил пресс-конференцию, может свидетельствовать о том, что он не владел информацией, которая могла бы испортить имидж на то время кандидату в президенты Зеленскому.

Поэтому это могло быть только информационным давлением или методом привлечения внимания к себе. Манжосов после выхода из "Квартала 95" практически не появлялся на публике или в больших телешоу.

После этого Манжосов дал интервью телеканалу "Прямой", где рассказал, что решил не давать пресс-конференции, поскольку осознал украинские реалии. Он объяснил, что думал о таком мероприятии, потому что ему звонили многие журналисты.

"Я давно не нырял в украинскую реальность. Так получилось, что 6 лет я молчал и не рассказывал, почему я покинул родной мне коллектив. От 31 декабря мой телефон начал разрываться из-за предстоящих выборов. Мне начали звонить многие журналисты. Конечно, все звонили по телефону с разными и странными вопросами, в частности: "Является ли наркоманом Владимир Зеленский?" и "Действительно ли он выгнал меня из "Квартала". Я сам для себя решил, что должен дать интервью", – сказал он.

На вопрос, употреблял ли Зеленский наркотики, Денис ответил исчерпывающе: "Это неправда, это глупость, высосанная из пальца".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что думают нейросети о кремлевском диктаторе Владимире Путине. Собрали вам интересные версии.