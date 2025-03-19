Почему Манжосов не сделал обещанное "разоблачение" Зеленского: четыре возможных причины по мнению ИИ
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Искусственный интеллект предположил, почему не произошло "разоблачение" нынешнего президента
Денис Манжосов был долгое время участником юмористической студии "Квартал 95". В 2013 году актер покинул коллектив из-за конфликта с Владимиром Зеленским. В 2019 году Манжосов планировал сенсационную пресс-конференцию, на которой должен был раскрыть ранее неизвестные факты о Владимире Зеленском. Однако этого так и не произошло.
"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Claude, чтобы выяснить, почему Манжосов не решился на пресс-конференцию. Собрали основные причины такого решения, пользуясь новейшими технологиями.
Почему Манжосов не "сдал" Зеленского
- Актер осознал, что может получить юридические проблемы, если будет рассказывать информацию, не подтвержденную доказательствами. Перед тем как пересмотреть свое решение, он мог посоветоваться со специалистами.
- На Манжосова могли оказывать давление, чтобы он не проводил пресс-конфренцию по "разоблачению" Зеленского. Ведь тогда Владимир баллотировался в президенты, и это могло отрицательно сказаться на его репутации.
- Есть вероятность, что у актера не было настоящего компромата на Зеленского, а он только хотел привлечь к себе внимание.
- Между Манжосовым и Зеленским были сложные отношения, они прекратили сотрудничество из-за конфликта. Возможно, он планировал рассказать неизвестную публике информацию о Владимире, чтобы отомстить за выход из студии "Квартал 95". Однако впоследствии передумал это делать.
Имел ли Манжосов компромат на Зеленского
Теоретически Манжосов мог знать о Зеленском то, что не было известно широкой аудитории. Ведь он долгое время работал с Владимиром. Однако, учитывая, что Денис отменил пресс-конференцию, может свидетельствовать о том, что он не владел информацией, которая могла бы испортить имидж на то время кандидату в президенты Зеленскому.
Поэтому это могло быть только информационным давлением или методом привлечения внимания к себе. Манжосов после выхода из "Квартала 95" практически не появлялся на публике или в больших телешоу.
После этого Манжосов дал интервью телеканалу "Прямой", где рассказал, что решил не давать пресс-конференции, поскольку осознал украинские реалии. Он объяснил, что думал о таком мероприятии, потому что ему звонили многие журналисты.
"Я давно не нырял в украинскую реальность. Так получилось, что 6 лет я молчал и не рассказывал, почему я покинул родной мне коллектив. От 31 декабря мой телефон начал разрываться из-за предстоящих выборов. Мне начали звонить многие журналисты. Конечно, все звонили по телефону с разными и странными вопросами, в частности: "Является ли наркоманом Владимир Зеленский?" и "Действительно ли он выгнал меня из "Квартала". Я сам для себя решил, что должен дать интервью", – сказал он.
На вопрос, употреблял ли Зеленский наркотики, Денис ответил исчерпывающе: "Это неправда, это глупость, высосанная из пальца".
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