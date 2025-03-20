Россияне могли продвинуться в двух областях. Как изменилась линия фронта (карта боев)

Продолжаются тяжелые бои

Продвижение россиян на фронте могло произойти в двух областях Украины. Продолжается 1121-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала суток 19 марта до 22:00 на фронте произошло 127 боевых столкновений.

По данным DeepState, враг продвинулся возле Красного Первого в Дворичанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области. Также россияне продвинулись в Донецкой области — около Скудного и Новоселки.

Что говорят в Генштабе

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 с начала суток 19 марта, на Харьковском направлении россияне штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Дворичной. Силы обороны отразили 5 атак.

На Купянском направлении россияне 6 раз пытались продвинуться вперед. Бои шли вблизи Загрызового и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг совершил 13 штурмов. Это произошло вблизи Ямполевки и в направлении населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина.

На Торецком направлении произошло 16 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений в районах Крымского, Торецкого, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении российская армия атаковала 44 раза. Бои шли в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки.

"Сегодня (19 марта, — ред.) на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 281 оккупанта, из них 152 — безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили танк, три БМП, два терминала спутниковой связи, пушку, две единицы автомобильной техники, миномет, семь мотоциклов и пять пунктов управления БПЛА также повредили один танк, две БМП и автомобиль российских оккупантов", — проинформировали в ГШ.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 11 атак захватчиков. Они атаковали в районах Привольного и Константинополя.

Продолжается операция Сил обороны Украины на территории РФ. На Курщине наши воины отразили 18 штурмовых действий россиян.

Как сообщал "Телеграф", генерал-лейтенант Сергей Наев, возглавляющий воюющую на одном из направлений в Донецкой области тактическую группу, сообщил, что армия Украины отходит на одном из участков фронта в Донецкой области. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону.