Порівняйте зарплату голови Волинської ОДА Рудницького та вчителя: разюча різниця у доходах

Рудницький на посаді: як його зарплата виглядає у цифрах?

Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький у січні 2025 року отримав 100 011,58 гривні після вирахування податків та зборів. Загальна нарахована сума за цей місяць склала 119 810,83 грн, з яких 18 276,23 грн – повернення ПДФО.

Таку інформацію на запит "Телеграфа" надали у Волинській ОДА (ОВА). За грудень 2024 року грошове забезпечення Рудницького становило 120 264,6 грн, а після сплати податків він отримав 100 390,36 гривні.

Водночас до 30 листопада 2024 року він отримував зарплату на попередньому місці роботи.

За даними сайту work.ua, у 2025 році середній рівень заробітної плати у Луцьку складає 20 000 гривень. Виходячи з цього, Рудницький щомісяця отримував мінімум чотири середні зарплати, характерні для його регіону.

Попередник Рудницького – Юрій Погуляйко, який очолював ОВА до 11 листопада 2024 року, у 2024 році отримував такі посадові оклади:

з 01.01. 2024 по 30.03.2024 — 80 717 грн:

з 01.04.2024 по 30.06.2024 — 86 540 грн;

з 01.07.2024 по 30.09.2024 — 85 064 грн;

з 01.10 2024 по 11.11.2024 — 90 338 грн.

Загалом за 2024 рік Погуляйку було нараховано 1 322 682,3 грн, а після сплати податків він отримав 1 064 759,24 грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення та соціально-побутові питання ані Погуляйку, ані Рудницькому не виплачувалася.

Раніше повідомлялось про те, що "Телеграф" отримав відповідь на запит щодо офіційних доходів мера Вінниці Сергія Моргунова за 2024 рік і січень 2025 року.