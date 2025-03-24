Служать і після 60 років. Кого з старших чоловіків можуть мобілізувати

Залишитися у війську можна після досягнення граничного віку

Мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років. Однак є певні винятки, до війська можуть залучити й громадян старшого віку.

Про це розповіла адвокатка Тетяна Савченко у коментарі УНІАН. Як пояснює правознавиця, оновна категорія, на яку може поширюватися мобілізація після 60 років, — це представники вищого офіцерського складу, зокрема:

генерали,

бригадні генерали,

генерал-майори,

генерал-лейтенанти.

Для цих категорій граничний вік для проходження військової служби під час воєнного стану становить 65 років.

Чи можуть служити добровільно

Також адвокатка наголосила, що військовослужбовці з високим рівнем професійної підготовки та значним досвідом, які визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) придатними до служби, можуть добровільно залишитися на військовій службі після досягнення 60 років. Такий строк може бути продовжений на термін до 5 років, тобто до 65-річчя.

Нагадуємо, що після 50 років чоловіків призивають на військову службу на загальних засадах. Однак враховують стан здоров’я та придатність до виконання військових обов'язків.

Як пояснює адвокатка Катерина Аніщенко, мобілізація чоловіків у віці 50-60 років цілком законна та відповідає чинному законодавству України. Вона зазначила, що навіть попри наявність директиви командувача Сухопутних військ ЗСУ щодо призначення старших військовозобов’язаних до частин забезпечення, це не є нормативно-правовим актом. Юристка підкреслила, що директива — це лише роз’яснення, а не обов’язковий документ.

Раніше "Телеграф" писав, що висвітиться у "Резерв+", якщо вас виключили з військового обліку. Чоловік все одно залишається невійськовозобов'язаним.