Служат и после 60 лет. Кого из старших мужчин могут мобилизовать
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Остаться в войске можно после достижения предельного возраста
Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные граждане от 18 до 60 лет. Однако есть определенные исключения, в армию могут привлечь и граждан постарше.
Об этом рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН. Как объясняет правовед, основная категория, на которую может распространяться мобилизация после 60 лет, — это представители высшего офицерского состава, в частности:
- генералы,
- бригадные генералы,
- генерал-майоры,
- генерал-лейтенанты.
Для этих категорий предельный возраст для прохождения военной службы во время военного положения составляет 65 лет.
Могут ли служить добровольно
Также адвокат подчеркнула, что военнослужащие с высоким уровнем профессиональной подготовки и значительным опытом, которые признаны военно-врачебной комиссией (ВВК) пригодными к службе, могут добровольно остаться на военной службе после достижения 60 лет. Такой срок может быть продлен сроком до 5 лет, то есть до 65-летия.
Напоминаем, что после 50 лет мужчин призывают на военную службу на общих началах. Однако учитывают состояние здоровья и пригодность к исполнению военных обязанностей.
Как объясняет адвокат Екатерина Анищенко, мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет вполне законна и соответствует действующему законодательству Украины. Она отметила, что даже несмотря на наличие директивы командующего Сухопутными войсками ВСУ по назначению старших военнообязанных к частям обеспечения, это не является нормативно-правовым актом. Юрист подчеркнула, что директива — это лишь разъяснение, а не обязательный документ.
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