Служат и после 60 лет. Кого из старших мужчин могут мобилизовать

Остаться в войске можно после достижения предельного возраста

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные граждане от 18 до 60 лет. Однако есть определенные исключения, в армию могут привлечь и граждан постарше.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН. Как объясняет правовед, основная категория, на которую может распространяться мобилизация после 60 лет, — это представители высшего офицерского состава, в частности:

генералы,

бригадные генералы,

генерал-майоры,

генерал-лейтенанты.

Для этих категорий предельный возраст для прохождения военной службы во время военного положения составляет 65 лет.

Могут ли служить добровольно

Также адвокат подчеркнула, что военнослужащие с высоким уровнем профессиональной подготовки и значительным опытом, которые признаны военно-врачебной комиссией (ВВК) пригодными к службе, могут добровольно остаться на военной службе после достижения 60 лет. Такой срок может быть продлен сроком до 5 лет, то есть до 65-летия.

Напоминаем, что после 50 лет мужчин призывают на военную службу на общих началах. Однако учитывают состояние здоровья и пригодность к исполнению военных обязанностей.

Как объясняет адвокат Екатерина Анищенко, мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет вполне законна и соответствует действующему законодательству Украины. Она отметила, что даже несмотря на наличие директивы командующего Сухопутными войсками ВСУ по назначению старших военнообязанных к частям обеспечения, это не является нормативно-правовым актом. Юрист подчеркнула, что директива — это лишь разъяснение, а не обязательный документ.

Ранее "Телеграф" писал, что высветится в "Резерв+", если вас исключили из воинского учета. Мужчина все равно остается невоеннообязанным.