Не спешите переводить стрелки: переход на летнее время могут отменить в последний момент

Ситуация сложилась нестандартная

Переход на летнее время в Украине в 2025 году под вопросом, ведь Верховная Рада хоть и приняла закон об отмене перевода стрелок, но президент его так и не подписал. Если ситуация не изменится, украинцы еще, по меньшей мере, до следующего сезона будут переводить часы.

"Телеграф" попытался разобраться в ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский может подписать закон о том, что в Украине действует единое время (зимнее), в любой момент. В этом случае стрелки 30 марта переводить будет не нужно.

Если закон не получит подписи президента, Украина, как всегда, в последнее воскресенье марта перейдет на летнее время. В этом году это приходится на 30 число: в 4 часа утра необходимо будет "прокрутить" стрелки часов на один час вперед.

Что известно об отмене перехода на сезонное время в Украине

В Верховной Раде 16 июля 2024 согласовали законопроект №4201 и приняли решение об отмене перехода на зимнее и летнее время. Тогда "за" проголосовал 261 депутат. Однако Зеленский документ так и не подписал и в ближайшее время не планирует. При этом и время ветирования законопроекта уже истекло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что официально об отмене перехода на летнее время украинские власти не сообщали. А это значит, что устройства автоматически переведут время по-прежнему. То есть 30 марта в 3:00 часы цифровых устройств автоматически переведут время на час вперед и будут показывать 4:00.