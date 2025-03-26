Был занят хозяйством и не пришел в ТЦК: какой срок дали мужчине

ВВК признала гражданина пригодным к службе в тылу

За неявку в ТЦК и СП по "боевой" повестке судили мужчину в Хмельницкой области. Обвиняемый получил реальный срок.

Об этом стало известно из приговора Белогорского районного суда. Согласно материалам дела, военнообязанный получил под расписку повестку на прибытие в территориальный центр комплектования 19 июня 2024 для отправки в воинскую часть. Однако в назначенный день он не явился и не сообщил причину неявки.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, объяснив, что в день вызова помогал сестре по хозяйству. Также он отметил, что считал себя непригодным к службе из-за проблем со здоровьем. Хотя военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его пригодным с определенными ограничениями.

Также по делу отмечается, что накануне он обращался к семейному врачу и получил направление на лечение. Однако не воспользовался им.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от мобилизации). Обвиняемому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, за уклонение от мобилизации наказали мужчину в Черниговской области. Обвиняемый не явился в ТЦК в определенное время, хотя получил "боевую" повестку.

Во время судебного процесса мужчина признался, что получил вызов в военкомат. Когда представитель ТЦК приехал за ним, он скрылся в кустах. Самостоятельно на отправку гражданин не явился.

Свой поступок он объяснил тем, что боится военной службы. Также обвиняемый рассказал, что с детства состоит на учете у психиатра.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Обвиняемый объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что перепутал дату вызова.