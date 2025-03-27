В стиле дворца и с видом на море: как выглядела роскошная квартира Зеленской в Крыму, которую забрали оккупанты

Первая леди имела квартиру в элитном крымском ЖК

До того как стать первой леди, Елена Зеленская носила короткую стрижку и редко выходила на публику. Она работала сценаристкой в студии "Квартал 95". За время своей деятельности Зеленская успела купить квартиру в роскошном доме возле Ялты.

Зеленская имела квартиру в дорогом жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия, в 3 километрах от Ялты. Там живут известные политики, бизнесмены и представители шоу-бизнеса. Комплекс расположен недалеко от Ливадийского дворца — памятника архитектурного и паркового искусства. Дом построили в 2009 году, заказчиком которого была фирма "Биларт". Ее владельцами являются предприниматели из Днепра – Василий и Евгений Астионы.

Комплекс был построен в стиле дворца: с колоннами, панорамными окнами и изысканной лепниной на фасаде. По бокам у главного входа жителей "встречают" скульптуры львов, а на территории комплекса есть фонтаны.

Экстерьер ЖК "Император", где Зеленская имела квартиру, фото "Крым. Реалии"

На крыше расположены два бассейна с шезлонгами и места отдыха. Оттуда простирается вид на море и горы. На территории работают камеры видеонаблюдения, охрана, служба эксплуатации и парковка.

"Квартира в доме "Император" считается элитной. Там хороший вид из окна, закрытая территория, влиятельные соседи: представители российской и украинской эстрады, политики, успешные предприниматели", — писали местные агентства по продаже недвижимости.

Зеленская имела квартиру в элитном ЖК возле Ялты, фото "Крым. Реалии"

В 2019 году риэлторы говорили, что в доме выставили на продажу пять квартир. Их площадь – от 50 до 200 квадратных метров. Отмечалось, что стоимость жилья в этом комплексе выросла с 2013 года.

Квартиры в ЖК "Император" внутри, фото Deluxe Estate

Елена приобрела квартиру в "Императоре" площадью около 130 квадратных метров в апреле 2013 года. В эту стоимость входит и паркоместо площадью 16 квадратных метров. Однако в 2019 году стоимость такой квартиры, как у Зеленской, составляла бы 500 тысяч долларов.

Зеленская имела квартиру в ЖК "Император", фото Deluxe Estate

После оккупации Россией Крыма, продажа недвижимости усложнилась не только из-за высоких цен, но и из-за проблем с документами. В 2008 году прокуратура Ялты проверяла, было ли законным строительство этого ЖК. После прихода оккупантов выяснилось, что часть земли, на которой построили дом, никому не принадлежит.

"Покупатели опасаются вкладываться в "кота в мешке", поскольку по российскому законодательству все эти пафосные жилые комплексы запросто можно пустить под бульдозер", — рассказывали риэлторы "Крым. Реалии".

Так выглядят квартиры в ЖК "Император", фото Deluxe Estate

Издание Reuters сообщало, что Зеленская купила жилье по цене, вчетверо меньше рыночной. Сообщалось, что она купила квартиру у бывшего народного депутата и бизнесмена Александра Буряка. В штабе Зеленского заявляли, что квартиру купили по рыночной цене. Продавать недвижимость тогда не планировали.

В 2023 году оккупанты продали квартиру Зеленской в ЖК "Император". На публичных торгах ее приобрели более чем за 44 миллиона рублей, то есть за 17 миллионов гривен. Новой владелицей стала женщина, по имени Ольга Липовецкая.

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