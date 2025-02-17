Роботу розпочато? У ЦВК прокоментували заяву Порошенка та листи до вишів

В Конституції України немає повоєнних виборів

Отримані листи деякими навчальними закладами від Центральної виборчої комісії (ЦВК) — планова робота, а не підготовка до виборів. І заяви експрезидента Петра Порошенка про точну дату президентських виборів не пов'язані з цим.

Про це "Телеграфу" розповів Сергій Дубовик член Центральної виборчої комісії. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення в Україні було зупинено державний реєстр виборців, який наразі слід відновити.

"Це включає в себе кілька етапів. Перший — оновлення даний про виборців, цей етап завершено. Наразі дані будуть поновлюватись у встановленому порядку, як це було до початку війни. Наступний етап, який розпочався у листопаді 2024, була робота ЦВК разом з місцевими органами влади з уточнення меж виборчих дільниць", — каже Дубовик.

За його словами, це пов'язано і з бойовими діями, які тривають на певних територіях, і з низкою перейменувань, міст, вулиць тощо. Система державного реєстру виборців включає підсистему, яка має адреси всієї країни, всіх будинків країни. Саме її наразі слід актуалізувати.

"Лист, який отримали навчальні заклади, — це планова робота з оновлення даних про виборчі дільниці на постійній основі в процесі відновлення роботи Державного реєстру виборців. І це не тільки про вибори. У листі чітко зазначалось, що треба оновити певні дані", — наголошує член комісії.

Дубовик додає, що загалом було змінено 22 тисячі топонімів. Це стосувалося 9 тисяч виборчих дільниць. А от щодо питання голосування українців за кордоном на президентських виборах, він наголосив, що це вже питання не до ЦВК, а до Міністерства закордонних справ України і до виборчого кодексу.

Коментуючи нещодавню заяву Порошенка, що вибори відбудуться 26 жовтня 2025 року, Дубовик сказав: "Можливо він як голова фракції щось знає. Але 26 жовтня, якби не було війни, це планові вибори до органів місцевого самоврядування. Коли ми мали б обирати депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів".

За його словами, наразі усі говорять про президентські вибори, забуваючи про місцеві. Проте слід пам'ятати, що в Конституції України є чергові, позачергові та проміжні вибори, а повоєнних немає.

Водночас, за словами політолога Романа Єделєва, 5 грудня 2024 року ЦВК справді оновило один пункт додаткових відомостей щодо обліку виборчих дільниць, утворених на постійній основі. Ці зміни не радикальні і здебільшого стосуються доступності приміщень виборчих дільниць особам з інвалідністю та маломобільним групам населення.

"Облік виборчих дільниць і справді здійснюється, зокрема районними в місті Києві державними адміністраціями. І їм потрібно оновити ці дані, в тому числі через подібні запити. Тобто з юридичного погляду це нормальний процес, адекватні і зміни, і запит", — каже політолог.

Що передувало

У вівторок, 18 лютого, у мережі з'явилась інформація, що деякі вищі навчальні заклади України та школи нібито отримали листи від ЦВК про необхідність оновлення даних щодо доступності приміщень для проведення виборів за участі маломобільних людей.

"Необхідно поновити додаткові відомості щодо приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування виборчих дільниць, затверджено постановою Центральної виборчої комісії від 25.96.2020 №116", — йшлось у повідомленні.

Зазначається, що заклади, які отримали документи, до березня 2025 мають повідомити про доступність приміщень виборчих дільниць для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський дав пораду українцям, незадоволеним відсутністю виборів.