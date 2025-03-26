Не визнавав Голодомор геноцидом і тричі йшов у президенти: куди зник головний комуніст України Симоненко

Політик продовжує займатися антиукраїнською пропагандою

Петро Симоненко був головою Комуністичної партії України понад 20 років. Після заборони цієї політичної сили у 2015 році він зосередився на відвідуванні різних телепрограм, де поширював російську пропаганду. У 2023 році Симоненка оголосили у розшук за підозрою у підтримці війни, розпочатою Росією.

"Телеграф" розповість більше про діяльність проросійська політика, чим займався після програшу на виборах до Верховної Ради, і де він зараз.

Що відомо про Петра Симоненка

Симоненко родом із Донецька. Здобував освіту інженера-електромеханіка в місцевому політехнічному інституті. Працював за фахом у проєктному інституті Донецька. Згодом Симоненко увійшов у Комуністичну партію, і з того часу почалось його просування кар'єрними сходами.

Так Симоненко став секретарем Ленінської Комуністичної Спілки Молоді у Донецьку, а через певний час — і Центрального комітету цієї організації. Також він був секретарем Маріупольського міського комітету КПУ.

Симоненко вступив у Компартію у 70-х, фото gazeta.ua

У 1991-1993 роках чиновник був заступником генерального директора корпорації "Укрвуглемаш". Він координував роботу машинобудівних заводів в Україні та Росії.

У 1993 році Симоненко очолив Комуністичну партію України. Через рік політична сила пройшла у Верховну Раду і почала займатися поширенням російських ідей. Він підтримував звернення до Сейму Польщі, аби визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України 1942—1944 років. Тоді Леонід Кравчук розцінював таке рішення як національну зраду.

Симоненко займався антиукраїнською діяльністю, фото з мережі

Симоненко тричі балотувався у президенти: у 1999, 2014 та 2019 роках, але невдало. Підтримував закон "Про засади державної мовної політики", який зміцнював статус російської в Україні.

Симоненко відстоював у Верховній Раді антиукраїнські ідеї:

був проти вступу України в Євросоюз і НАТО;

не визнавав Голодомор як геноцид українського народу, влаштований радянською владою;

виступав за заборону національної символіки;

казав, що кримські татари переходили на бік нацистів під час Другої світової війни.

Симоненко був проти України в ЄС і НАТО, фото КПУ

У 2015 році Комуністичну партію заборонили в Україні. Відтоді політик почав з'являтися в ефірах проросійських каналів, де поширював меседжі російської пропаганди. Окрім цього, екснардеп їздив у Росію, де виступав на телебаченні з антиукраїнською риторикою.

Де зараз Петро Симоненко

На початку повномасштабного вторгнення екснардеп попросив російську владу евакуювати його з України. Тоді загін спецназу приїхав на Київщину, де комуніст зустрів окупантів та забезпечив усім необхідним. Симоненку допомогли виїхати до Росії через територію Білорусі.

У Росії Симоненка призначили заступником голови Центрального комітету "Союзу комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу". Він підпорядковується російській Компартії та отримує кошти з Держдуми.

У жовтні 2022 року на Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій на Кубі Симоненко намагався виправдати захоплення Росією частини України та легітимізувати псевдоформування "ЛДНР".

Симоненко намагався виправдати війну Росії проти України, фото СБУ

У квітні 2023 року на Антифашистському форумі у Мінську висловив підтримку війни Росії проти України. Також він виправдовував риторику Кремля про застосування тактичної ядерної зброї.

У 2023 році Служба безпеки України повідомила Симоненку підозру за двома статтями Кримінального кодексу — виправдовування війни та заклики до захоплення державної влади. У січні 2024 року СБУ оголосила екснардепа у розшук.

Симоненку оголосили підозру - заклики до захоплення держвлади, фото СБУ

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