Не визнавав Голодомор геноцидом і тричі йшов у президенти: куди зник головний комуніст України Симоненко
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Політик продовжує займатися антиукраїнською пропагандою
Петро Симоненко був головою Комуністичної партії України понад 20 років. Після заборони цієї політичної сили у 2015 році він зосередився на відвідуванні різних телепрограм, де поширював російську пропаганду. У 2023 році Симоненка оголосили у розшук за підозрою у підтримці війни, розпочатою Росією.
"Телеграф" розповість більше про діяльність проросійська політика, чим займався після програшу на виборах до Верховної Ради, і де він зараз.
Що відомо про Петра Симоненка
Симоненко родом із Донецька. Здобував освіту інженера-електромеханіка в місцевому політехнічному інституті. Працював за фахом у проєктному інституті Донецька. Згодом Симоненко увійшов у Комуністичну партію, і з того часу почалось його просування кар'єрними сходами.
Так Симоненко став секретарем Ленінської Комуністичної Спілки Молоді у Донецьку, а через певний час — і Центрального комітету цієї організації. Також він був секретарем Маріупольського міського комітету КПУ.
У 1991-1993 роках чиновник був заступником генерального директора корпорації "Укрвуглемаш". Він координував роботу машинобудівних заводів в Україні та Росії.
У 1993 році Симоненко очолив Комуністичну партію України. Через рік політична сила пройшла у Верховну Раду і почала займатися поширенням російських ідей. Він підтримував звернення до Сейму Польщі, аби визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України 1942—1944 років. Тоді Леонід Кравчук розцінював таке рішення як національну зраду.
Симоненко тричі балотувався у президенти: у 1999, 2014 та 2019 роках, але невдало. Підтримував закон "Про засади державної мовної політики", який зміцнював статус російської в Україні.
Симоненко відстоював у Верховній Раді антиукраїнські ідеї:
- був проти вступу України в Євросоюз і НАТО;
- не визнавав Голодомор як геноцид українського народу, влаштований радянською владою;
- виступав за заборону національної символіки;
- казав, що кримські татари переходили на бік нацистів під час Другої світової війни.
У 2015 році Комуністичну партію заборонили в Україні. Відтоді політик почав з'являтися в ефірах проросійських каналів, де поширював меседжі російської пропаганди. Окрім цього, екснардеп їздив у Росію, де виступав на телебаченні з антиукраїнською риторикою.
Де зараз Петро Симоненко
На початку повномасштабного вторгнення екснардеп попросив російську владу евакуювати його з України. Тоді загін спецназу приїхав на Київщину, де комуніст зустрів окупантів та забезпечив усім необхідним. Симоненку допомогли виїхати до Росії через територію Білорусі.
У Росії Симоненка призначили заступником голови Центрального комітету "Союзу комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу". Він підпорядковується російській Компартії та отримує кошти з Держдуми.
У жовтні 2022 року на Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій на Кубі Симоненко намагався виправдати захоплення Росією частини України та легітимізувати псевдоформування "ЛДНР".
У квітні 2023 року на Антифашистському форумі у Мінську висловив підтримку війни Росії проти України. Також він виправдовував риторику Кремля про застосування тактичної ядерної зброї.
У 2023 році Служба безпеки України повідомила Симоненку підозру за двома статтями Кримінального кодексу — виправдовування війни та заклики до захоплення державної влади. У січні 2024 року СБУ оголосила екснардепа у розшук.
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Олександр Мороз, колишній спікер Верховної Ради України. Він мав напружені стосунки з другим президентом Леонідом Кучмою.