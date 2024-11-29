Військовий збір по-новому. Кому доведеться заплатити більше

Деяким категоріям платників ставку військового збору вирішили не підіймати

Президент України Володимир Зеленський у четвер підписав закон про підвищення податків, який одразу опублікували в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України". Документ набрав чинності 29 листопада.

Для більшості найманих працівників військовий збір зріс з 1,5% до 5%, тоді як для військовослужбовців та працівників силових структур ставку залишили без змін. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Військовослужбовці та працівники силових структур і надалі сплачуватимуть 1,5% військового збору. Ця норма стосується співробітників ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та ДССЗЗІ.

Для ФОПів теж встановили нові правила сплати збору. Підприємці І, ІІ і ІV груп з 1 жовтня 2024 року платитимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати – це 800 гривень щомісяця. Платники єдиного податку ІІІ групи сплачуватимуть 1% від доходу.

Збільшений збір у 5% стосуватиметься також українців, які отримують доходи в Україні та за кордоном, власників земель сільгосппризначення та іноземців з доходами в Україні. Усі доходи, нараховані до 29 листопада, обкладатимуться збором за старою ставкою – 1,5%.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому з бійців ЗСУ досі стягують військовий збір. "Телеграф" дізнався куди звертатися і як діяти, якщо з вас утримали військовий збір.