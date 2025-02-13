Захищали каскою і чатом GPT: чим закінчився суд у справі про вбивство Фаріон (відео)

Після рішення суду Зінченко прокоментував, чи задоволений він

У четвер, 13 лютого, відбулось судове засідання щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний Вʼячеслав Зінченко не визнає свою провину.

"Телеграф" зібрав заяви, які лунали в суді. А також розповість, що вирішив суд.

Зінченку посилили охорону

На прохання адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Вʼячеслава Зінченка доправили на суд у бронежилеті та касці. Це треба було для безпеки. Окрім цього під будівлею суду була посилена безпека — чергувала поліція, Нацгвардія та кінологи.

Підозрюваному не сподобалось вимагання доньки Фаріон

Перед тим, як почався суд, Зінченко різко засудив доньку мовознавиці за вимагання 15 млн грн, які Софія Особа до копійки планує віддати на ЗСУ. Підсудному не сподобалося, що донька Ірини Фаріон збиралася влітку, напередодні вбивства матері, з дітьми на море.

Софія Семчишин відповіла на цю заяву Зінченка. Вона каже, що якщо він переживає, що 15 млн грн підуть на море, яке він у нас забрав, то ця тема закрита, бо це травма на все життя.

"Кошти підуть на ЗСУ", — донька вбитої Ірини Фаріон емоційно відповіла на звинувачення Зінченка.

За її словами, він у своїх нотатках розписував татусеві на "общепонятному" язику інструкцію, як зняти кошти з крипти.

Зінченко "спортсмен", а сусіди курять.

Зінченко також подав два клопотання. Вимагає дозволу на здійснення дзвінків батькові, а ще простить про утримання у камері одного. Адвокат каже, що Зінченко "спортсмен", а сусіди курять.

"Це катування! У маленькій камері пачками курять цигарки", — адвокат Зінченка хвилюється за здоровʼя хлопця.

Тим часом Наталія Романик, адвокат Софії Семчишин, наголошує, що перед законом усі рівні.

Суд все ж дозволив Зінченку телефонувати батьку, а от у камері з курцями доведеться потіснитися.

Прокурор висунув мотиви Зінченка

Зінченко зненавидів Ірину Фаріон через захист української мови! Мотив — національна нетерпимість, — прокурор

За його словами, обвинувачений ретельно готувався до вбивства: збирав конфіденційну інформацію, дані про місце роботи і проживання, підходи і відходи від місця злочину, розташування камер відеоспостереження, підбирав засоби маскування.

Доводити невинуватість допомагав штучний інтелект

Адвокат Зінченка питав у чата GPT, чи справжнє фото того хлопця в панамі. Він давав, що насправді навіть не ясно, що то за локація.

Ігор Сулима, який також захищає інтереси Зінченка каже, що на одягу обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон не було порохових залишків, які бувають від пострілу.

Прокурор раніше повідомив, що Зінченко зберігав зброю калібру 9 на 18 мм виготовлену або перероблену саморобним способом.

Допит потерпілих та затягування справи

Наталія Романик, адвокат родини Ірини Фаріон заявила про спробу адвокатів Зінченка затягнути справу. До речі, прокурор та адвокати до наступного засідання отримали завдання. Мають розпочати із письмових доказів, а також допитати потерпілих та свідків.

Зінченка вже вивезли із зали суду. Його проводили під скандування "Довічно/Волю".

Наступне засідання суду відбудеться 26 лютого об 11:00.

Що сказав Зінченко після засідання суду

Після закінчення засідання у справі вбивства Ірини Фаріон до Зінченка прибігла матір.

Сам він прокоментував рішення суду так:

"Чим можна бути задоволеним чи незадоволеним?".

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

19 липня 2024 року, стався трагічний напад на відому українську мовознавицю Ірину Фаріон. В результаті стрілянини вона отримала важкі поранення, які призвели до її смерті у лікарні.

Вже 22 липня тисячі українців прийшли попрощатися з Іриною Фаріон. Церемонія прощання відбулася з широким громадським резонансом. Поховали діячку на Личаківському кладовищі у Львові, на полі №22.

Наприкінці серпня на фасаді будинку на вулиці Масарика, 3, де вона проживала, встановили меморіальну пам’ятку, щоб вшанувати її пам'ять.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Пізніше правоохоронці затримали підозрюваного — В’ячеслава Зінченка у Дніпрі.

Галицький суд Львова взяв ймовірного вбивцю під варту без права внесення застави. Пізніше адвокати Зінченка подавали апеляцію з проханням змінити запобіжний захід, але отримали відмову. Нещодавно стало відомо, що суд продовжив запобіжний захід підозрюваному. А наприкінці 2024 року, підозрюваному у вбивстві Фаріон змінили кваліфікацію злочину. Йому загрожує вища міра покарання.