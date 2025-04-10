Українці знову скаржаться на сервіс McDonald’s, але вже не через іграшки

Мережу швидкого харчування захейтили через морозиво

Днями мережа закладів швидкого харчування McDonald's представила нову позицію у своєму меню – МакФлурі Minecraft з різнокольоровою посипкою, яка тріскотить у роті. Проте новинка викликала хвилю обговорень та невдоволення серед споживачів.

Одна з клієнток, Інна Добровольська, поділилася своїм розчаруванням у соціальних мережах. Вона опублікувала фото реального МакФлурі, яке вона отримала через Макдрайв. "Очікування і реальність", – підписала жінка світлину.

На рекламному фото десерт виглядає яскраво та апетитно, з чітко видимими шарами посипки. Натомість отримане морозиво мало зовсім інший вигляд – посипка була перемішана з морозивом.

У коментарях під дописом деякі користувачі зауважили, що працівники закладу мають перемішувати морозиво перед подачею, і це є частиною їхніх робочих обов'язків. На що Інна відповіла: "Якщо морозиво має так виглядати, як на моєму фото, тоді і в рекламі потрібно використовувати реальний вигляд. А не я маю знати, які обов'язки в працівників і ще про щось додатково просити". Втім, інші відвідувачі McDonald's сказали, що їхнє морозиво виглядало так само привабливо, як на рекламному зображенні.

Нагадаємо, нещодавно споживачі активно обговорювали проблеми з наявністю іграшок Minecraft у Хеппі Міл, які швидко стали дефіцитними та почали з'являтися на вторинному ринку за завищеними цінами.