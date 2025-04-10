Украинцы снова жалуются на сервис McDonald’s, но уже не из-за игрушек

Сеть быстрого питания закачалась из-за мороженого.

На днях сеть заведений быстрого питания McDonald’s представила новую позицию в своем меню – МакФлури Minecraft с разноцветной посыпкой, которая трещит во рту. Тем не менее, новинка вызвала волну обсуждений и недовольства среди потребителей.

Одна из клиенток Инна Добровольская поделилась своим разочарованием в социальных сетях. Она опубликовала фото реального МакФлури, которое она получила через Макдрайв. "Ожидание и реальность", — подписала женщина фотографию.

На рекламном фото десерт смотрится ярко и аппетитно, с отчетливо видимыми слоями посыпки. Вместо этого полученное мороженое выглядело совсем иным образом – посыпка была перемешана с мороженым.

В комментариях под сообщением некоторые пользователи отметили, что работники заведения должны перемешивать мороженое перед подачей, и это часть их рабочих обязанностей. На что Инна ответила: "Если мороженое должно выглядеть так, как на моем фото, тогда и в рекламе нужно использовать реальный вид. А не я должен знать, какие обязанности у работников и еще о чем-то дополнительно просить". Впрочем, другие посетители McDonald’s сказали, что их мороженое выглядело столь же привлекательно, как на рекламном изображении.

Напомним, недавно потребители активно обсуждали проблемы с наличием игрушек Minecraft в Хеппи Мил, которые быстро стали дефицитными и начали появляться на вторичном рынке по завышенным ценам.