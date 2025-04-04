Умови відстрочок від мобілізації зміняться: що вирішив Кабмін

Нардеп пояснив, що може змінитися для кількох категорій громадян

Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт, який уточнює критерії надання відстрочки від мобілізації для студентів та викладачів. Документ ще має розглянути Верховна Рада.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, відстрочку від призову більше не зможуть отримати:

чоловіки віком 25+ років, які вдруге здобувають освіту на тому ж або нижчому рівні;

громадяни, які навчаються за кордоном після 24 лютого 2022 року.

Право на відстрочку зберігається, якщо:

студент вступив до закладу освіти до 25 років;

вперше здобуває новий рівень освіти;

навчається за денною або дуальною формою.

"Уточнення вносяться, щоб уникнути судових оскаржень, оскільки суди вже почали визнавати право на відстрочку тим, хто навчається повторно", — зазначив Гончаренко.

Що може змінися для викладачів

Викладачі з науковим ступенем матимуть право на відстрочку, навіть якщо вже не працюють у закладах освіти.

Педагоги позашкільних закладів також отримають відстрочку, якщо вони:

вели гуртки (еколого-натуралістичні, технічні, військово-патріотичні);

офіційно працювали до 1 січня 2025 року за основним місцем роботи.

Нагадуємо, що студенти, які навчаються на денній або дуальній формі, можуть оформити відстрочку у "Резерв+". Для цього їм необхідно подати заявку:

Авторизуватися у застосунку. Увійти в меню, натиснувши оранжеве коло з трьома горизонтальними крапками. Натиснути "Відстрочка" та обрати підставу для неї. Дочекатися перевірки системою – якщо ви маєте право на відстрочку, статус буде відображено у вашому електронному військовому обліку.

Раніше "Телеграф" писав, що ще більше чоловіків зможуть отримати відстрочку в "Резерв+". Нова функція вже доступна в застосунку.