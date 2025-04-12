"России не нужна земля": Лавров противоречиво высказался об оккупированных территориях
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На фоне заявлений Лаврова публикуем фотографии из разрушенных населенных пунктов
11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров выступил в Турции на Анталийском дипломатическом форуме. Во время встречи он заявил, что Россию интересуют не территории, а "народы, проживающие на этих землях".
Об этом сообщили росСМИ. По словам политика, война в Украине — это якобы "защита народа", а не борьба за контроль над территориями.
Лавров также резко прокомментировал заявления президента Украины о необходимости международных миротворцев, назвав их "шизофреническими".
"Зеленский сказал, что им не нужны миротворцы — им нужны бойцы. Шизофрения этих взаимоисключающих заявлений очевидна", — сказал глава МИД РФ.
Речь российского министра вызвала ажиотаж — зал в конгресс-центре был переполнен, а многие остались стоять в коридорах.
На фоне озвученных Сергеем Лавровым заявлений публикуем кадры из украинских населенных пунктов, уничтоженных Россией массовыми обстрелами.
Такова Северная Салтовка в Харькове в апреле 2025 года:
Изувеченный Краматорск на Донетчине :
Ситуация в прифронтовом Покровске ухудшается – обстрелы фиксируют все чаще, гибнут мирные люди. Ниже изображен вид города в Донецкой области в начале 2025 года.
Несмотря на заявления россиян об "успешном восстановлении" и "мирной жизни" на оккупированных территориях, обнародованные снимки говорят о другом. Так, в Мариуполе люди собираются в очереди, чтобы получить воду и еду.
В то же время в захваченном городе пустеют разрушенные здания.
Ранее "Телеграф" публиковал снимки полномасштабной войны в Украине. На них — слезы, ожесточенные бои и обстрелы.