"России не нужна земля": Лавров противоречиво высказался об оккупированных территориях

На фоне заявлений Лаврова публикуем фотографии из разрушенных населенных пунктов

11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров выступил в Турции на Анталийском дипломатическом форуме. Во время встречи он заявил, что Россию интересуют не территории, а "народы, проживающие на этих землях".

Об этом сообщили росСМИ. По словам политика, война в Украине — это якобы "защита народа", а не борьба за контроль над территориями.

Лавров также резко прокомментировал заявления президента Украины о необходимости международных миротворцев, назвав их "шизофреническими".

"Зеленский сказал, что им не нужны миротворцы — им нужны бойцы. Шизофрения этих взаимоисключающих заявлений очевидна", — сказал глава МИД РФ.

Речь российского министра вызвала ажиотаж — зал в конгресс-центре был переполнен, а многие остались стоять в коридорах.

На фоне озвученных Сергеем Лавровым заявлений публикуем кадры из украинских населенных пунктов, уничтоженных Россией массовыми обстрелами.

Такова Северная Салтовка в Харькове в апреле 2025 года:

Северная Салтовка. Фото: Ян Доброносов

Изувеченный Краматорск на Донетчине :

Краматорск. Фото: Ян Доброносов Краматорск. Фото: Ян Доброносов

Ситуация в прифронтовом Покровске ухудшается – обстрелы фиксируют все чаще, гибнут мирные люди. Ниже изображен вид города в Донецкой области в начале 2025 года.

Покровск. Фото: Ян Доброносов

Несмотря на заявления россиян об "успешном восстановлении" и "мирной жизни" на оккупированных территориях, обнародованные снимки говорят о другом. Так, в Мариуполе люди собираются в очереди, чтобы получить воду и еду.

В то же время в захваченном городе пустеют разрушенные здания.

Ранее "Телеграф" публиковал снимки полномасштабной войны в Украине. На них — слезы, ожесточенные бои и обстрелы.