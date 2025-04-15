Россияне ударили по Сумам по двум причинам - экс-глава разведки объяснил

Чтобы подавить дух украинцев, россияне устраивают террор

У российского президента Владимира Путина в полномасштабной войне есть две стратегические линии. Одна из которых — террор мирного населения. И это объясняет страшные ракетные удары по гражданским, в том числе и атаку по Сумам 13 апреля.

Об этом экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005-го по 2010 год) Николай Маломуж рассказал в комментарии "Телеграфу". По его словам, террор мирного населения Россия устраивает с целью подавить дух украинцев.

"Это самое основное, чего он не достиг. Как мы и говорили, украинский народ не победить, еще в первый же день войны. Это будет конец режима, но через тяжелую войну и массовые жертвы.

Он действительно видит, что украинцы держатся и на фронте и соответственно в тылу. И потому, чтобы подавить наш дух, нужно создать террор, массовые жертвы", — пояснил Маломуж.

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Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы люди ужасались от происходящего и требовали от власти согласиться на любые условия, которые поставит Путин: оккупация территорий, демилитаризация, полная потеря суверенитета Украина и т.д.

"Это он (Путин, — ред.) сегодня показывает на практике и особенно в период, когда идут переговорные процессы. Он хочет показать что он доминирует, он диктует. И массовые жертвы — исходя из того, что вроде бы мы не соглашаемся на его условия, о чем трактует Трамп в некоторой мере. Украина не соглашается и Россия не соглашается. То есть две стороны как будто виноваты. Хотя есть четкий террорист", — отмечает экс-глава разведки.

Поэтому, как отмечает наш собеседник, первая составляющая – это подавление духа украинцев и и жертвы среди населения, чтобы привести людей в ужас.

Вторая составляющая — показать Трампу, что он будет продолжать эту работу до того времени, пока США и лично Трамп не надавит на Украину выполнить как раз ту программу, которую он ставит в плане "мирного регулирования"

"Фактически, как мы говорим, он выражает как ультиматум нам, точно так же он относится к Трампу, угрожая последующими террористическими актами жертвами. А Трамп на это, видите, реагирует очень-очень осторожно", — считает эксперт.

Маломуж привел в пример недавние слова Дональда Трампа, когда он комментировал ракетный удар по Сумам 13 апреля, где погибли десятки людей. Тогда американский лидер заговорил о том, что удар якобы был "ошибочным".

"Хотя ошибка запустить баллистические ракеты — это явный террор. Если запускать по Белому дому или "близнецам" конкретно, это была бы ошибка террористов или нет? Это конкретно четкая позиция", — подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что 13 апреля враг атаковал Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор. А известный политолог развенчал заявления некоторых лиц о том, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных в месте российской атаки не было. Зато в результате российского ракетного удара по Сумам погибла целая семья с ребенком.