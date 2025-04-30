Залужний назвав дві ключові умови для перемоги

Саме ці фактори визначають майбутнє у тривалій війні

Колишній головком ЗСУ, а зараз вже посол України у Великій Британії Валерій Залужний зазначив, що нинішня війна в Україні дала зрозуміти важливу річ щодо перемоги. А саме те, що основними умовами для успіху є два фактори.

Про це генерал Залужний сказав у коментарі для безпекового ресурсу AthenaLab. На його думку, першою умовою перемоги є демографія, адже для війни потрібен людський ресурс.

За словами генерала, рівень народжуваності 100 років тому був таким, що дозволяв таким державам як Росія, компенсувати великі втрати як от у Другій світовій війни. Тоді кількість дітей в одні сімʼї була значно більшою ніж зараз. Нинішній рівень народжуваність впав нижче того рівня, який дозволяв би мати ресурс для компенсації втрат.

"Російсько-українська війна лише підтвердила, що основним інструментом, який складно замінити, продовжують бути люди, тому демографія країн значно визначає майбутнє в тривалому конфлікті", — пише ресурс, посилаючись на слова Залужного.

Друга основна умова для перемоги, на думку генерала, — економіка. Адже на сучасне озброєння потрібні кошти. Саме тому, на думку генерала, держави з сильнішою економікою матимуть більше можливостей для подолання воєн і конфліктів.

У розмові з ресурсом генерал зазначає, що використання артилерійських боєприпасів у Першій світовій війні (1914-1918) сьогодні немислиме. За його словами, у лютому 2022 року багато розвинених західних держав не мали достатнього запасу артилерійських снарядів, навіть еквівалентного тому, що армії вистрілили за один день під час великих наступів 1917 року.

У підсумку Залужний зазначив, що майбутнє війни буде характеризуватися залученням меншої кількості солдатів і масовим використанням дешевшої зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру та поважний посол, назвав три умови, які в інтересах України на майбутніх перемовинах.