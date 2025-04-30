Залужный назвал два ключевых условия для победы

Именно эти факторы определяют будущее в продолжительной войне

Бывший главком ВСУ, а сейчас уже посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отметил, что нынешняя война в Украине дала понять важную вещь по поводу победы. А именно то, что основными условиями для успеха есть два фактора.

Об этом генерал Залужный сказал в комментарии для ресурса безопасности AthenaLab. По его мнению, первым условием победы является демография, ведь для войны нужен человеческий ресурс.

По словам генерала, уровень рождаемости 100 лет назад был таким, что позволял таким государствам, как Россия, компенсировать большие потери, как во Второй мировой войне. Тогда количество детей в одной семье было значительно больше, чем сейчас. Нынешний уровень рождаемости упал ниже того уровня, который позволял бы иметь ресурс для компенсации потерь.

"Российско-украинская война лишь подтвердила, что основным инструментом, который сложно заменить, продолжают быть люди, поэтому демография стран значительно определяет будущее в длительном конфликте", — пишет ресурс, ссылаясь на слова Залужного.

Второе основное условие для победы, по мнению генерала, – экономика. Ведь на современное вооружение нужны деньги. Именно поэтому, по мнению генерала, государства с более сильной экономикой будут иметь больше возможностей для преодоления войн и конфликтов.

В разговоре с ресурсом генерал отмечает, что использование артиллерийских боеприпасов в Первой мировой войне (1914-1918) сегодня немыслимо. По его словам, в феврале 2022 года многие развитые западные государства не имели достаточного запаса артиллерийских снарядов, даже эквивалентного тому, что армии выстрелили за один день во время больших наступлений 1917 года.

В итоге Залужный отметил, что будущее войны будет характеризоваться привлечением меньшего количества солдат и массовым использованием более дешевого оружия.

Ранее "Телеграф" писал, что Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиацентра и почтенный посол, назвал три условия, которые в интересах Украины на предстоящих переговорах.