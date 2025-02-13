Базовий, ідеальний та кошмарний: ЗМІ оприлюднили три сценарії завершення війни в Україні

Базовий сценарій аналітики вважають найбільш реалістичним

Від повного відновлення територіальної цілісності до втрати підтримки Заходу – такі варіанти завершення війни в Україні оприлюднив Bloomberg. Експерти видання виділяють три основні сценарії: базовий, найкращий та найгірший.

Найоптимістичніший прогноз передбачає потужні гарантії безпеки від західних партнерів та вступ України до ЄС. Про це пише Bloomberg у своєму матеріалі від 13 лютого.

Базовий сценарій, який аналітики вважають найбільш реалістичним, передбачає збереження окупованих територій під контролем РФ. Можливі локальні обміни територіями, зокрема щодо частини Курської області, яку наразі контролюють Сили оборони України.

За цим варіантом розвитку подій Україна отримає певні гарантії безпеки. Проте їхня ефективність залежатиме від рішень майбутніх політичних лідерів, оскільки вступ до НАТО наразі виключений. Європейські партнери намагатимуться переконати Трампа зберегти підтримку України, поки ЄС зможе наростити власні оборонні можливості.

Найкращий сценарій для України передбачає чіткі зобов'язання США та Європи втрутитися у разі порушення Росією умов мирної угоди. Західні союзники також посилять санкційний тиск на РФ та допоможуть розвивати українську оборонну промисловість. За таких умов Україна зможе приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних 10 років.

Найгірший варіант розвитку подій пов'язаний із можливою втратою інтересу Дональда Трампа до української проблематики ще до підписання будь-яких угод. Це загрожує припиненням військової та фінансової допомоги з боку США та перекладанням відповідальності на європейських партнерів.

У Bloomberg застерігають: навіть якщо переговори Трампа з Путіним призведуть до укладення мирної угоди, це лише відтермінує наступну фазу конфлікту. Аналітики припускають, що наступними цілями російського диктатора стануть країни Балтії, які він розглядає як частину своєї "відновлюваної імперії".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після розмови з Путіним Трамп розповів, чи продовжать США допомагати Україні.

Також ми писали, як ЗМІ відреагували на розмову Путіна та Трампа, яка відбулася у середу, 12 лютого.