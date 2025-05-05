Миротворцы в Украине могли быть еще полтора года тому назад? Экс-министр указал на важный момент

Эксминистр рассказал, что мешает их прибытию в Украину

Миротворческие силы могли появиться в Украине уже давно. Однако этому препятствует отсутствие соответствующего законодательного решения.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, эксминистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Радио Свобода". По словам дипломата, нет никаких механизмов, запрещающих правительствам Британии и Франции принять решение об отправке миротворцев в Украину. Для этого требуется только соответствующий закон Украины о допуске иностранных военных на территорию нашего государства.

"Я не понимаю, почему мы полтора года до сих пор не приняли закон Украины о допуске французских и британских сил на территорию Украины. А это и есть наше законодательное разрешение на вступление их сил", — подчеркнул Пристайко.

Бывший министр также пояснил, что Верховная Рада должна каждый раз принимать отдельное решение о допуске любых вооруженных сил, даже для проведения учений. В противном случае присутствие иностранных военных может расцениваться как оккупация.

"Чтобы французские и британские миротворцы или какие угодно военнослужащие принимали участие в операциях в Украине, они должны получить наше приглашение, которое выглядит как закон о доступе на территорию Украины", — пояснил дипломат.

Пристайко подчеркнул, что на планете не существует никакого механизма, запретившего Британии и Франции помочь Украине своими вооруженными силами во время войны с Россией.

Ранее Телеграф также писал, что Британия предлагает развернуть миротворцев в Украине на несколько лет. Западные войска в Украине через пять лет должны будут подготовить, восстановить и научить украинскую армию, чтобы предотвратить новую агрессию россиян.