В городах возле Курской области срочная эвакуация: россияне уже бьют тревогу (карта)

Главком Сырский прокомментировал ситуацию

В Сумской области, где, как сообщалось ранее, уже шли бои на приграничье, призывают срочно эвакуироваться жителей двух городов, которые находятся возле Курской области. Туда уже отправили эвакуационные автобусы, которые будут забирать людей.

Об этом сообщил глава Сумской районной администрации Михаил Мельник. Насколько критическая ситуация в Сумской области?

Отметим, что россияне активно обстреливают из артиллерии пограничные города и деревни. Чуть ли не больше всего за прошедшие сутки пострадали города Ворожба и Белополье, откуда и призывали людей уехать.

В общей сложности россияне почти 100 раз обстреляли Сумскую область с 4 по 5 мая, ударив по 28 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области. В результате российских обстрелов территории области в течение суток погиб в Великописаревской громаде, ранены трое мирных жителей в Белопольской громаде.

Российские пропагандисты отмечают, что украинские Силы Обороны якобы пытаются прорваться в Курскую область, на границе с которой находятся Ворожба и Белополье. Добавим, что эти два города были под оккупацией РФ в начале полномасштабного вторжения россиян, освободили их в апреле 2022 года.

Ворожба и Белополье на карте Deep State

Они пишут, что ВСУ якобы проникли на границу, перешли минные поля на спецтехнику и выпустили ракеты. В начале, по сообщениям российских военкоров, украинские Силы Обороны взорвали ракетами городов в районе Званого, чтобы усложнить движение армии РФ, а уже утром якобы атаковали с бронетехникой. Россияне пишут, что украинские защитники, как и при первом наступлении в Курской области, пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки.

Мост в Курской области, якобы разрушенный ВСУ

Один из таких каналов пишет: "Машины разминирования продолжают делать проходы в заминированных полях и линии "зубов дракона", чтобы сбросить туда бронетехнику с десантом".

В частности, бои уже якобы идут в поселки Теткино, а также идут бои за поселок Новый Путь. ВСУ, как отмечают пропагандисты, могли воспользоваться плохими погодными условиями. Украинские войска, по словам россиян, якобы используют тактику малых групп, атакуя по 5-10 человек в разных точках.

Вероятное направление наступления ВСУ, по словам россиян

Вероятное направление наступления ВСУ, по словам россиян

В то же время главком ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что операция в Курской области действительно продолжается и "достигла большинства поставленных целей".

По его словам, Украине удалось не допустить наступление РФ в Сумской и Харьковской областях, а созданная Силами обороны буферная зона в приграничных районах остается актуальной до сих пор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 26 апреля россияне отчитались о "полном освобождении" Курской области от Вооруженных сил Украины. Тем не менее украинская сторона в противовес отметила, что наши силы все еще контролируют небольшой кусок Курщины, а также находятся и в соседней с ней Белгородской области.