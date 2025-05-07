В ответ на атаку БПЛА Россия запустила фейк об убийстве украинского инженера дронов

Информация о подрыве оказалась фейком

В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную в Telegram-каналах информацию о якобы официальном заявлении министра обороны Рустема Умерова о гибели украинского инженера Андрея Гуменного в результате взрыва автомобиля в Харькове. Ведомство подчеркнуло, что министр таких заявлений не делал, а также не имеет никаких официальных аккаунтов в Telegram.

В МОУ предупредили, что подобные вбросы являются частью информационной войны, которую Россия активно ведет против Украины, в частности, из-за распространения фейковых заявлений от имени украинских чиновников. В ведомстве призвали граждан соблюдать информационную гигиену и проверять источники сообщений перед тем, как доверять или распространять их.

Андрей Гуменный

Ранее в сети появились сообщения о якобы комментарии не только министра обороны, но и главы ГУР Кирилла Буданова о взрыве, в котором погиб главный конструктор компании "КНК", занимающейся разработкой БПЛА. Эти заявления уже опровергнуты официальными источниками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что единственный в России завод по производству оптического волокна в Мордовии подвергся очередной атаке беспилотников. В результате удара на предприятии "Оптиковоконные системы" в Саранске вспыхнул масштабный пожар.