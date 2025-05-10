Став удівцем у 39 років і звинуватив владу Харкова у махінаціях: де старший син Кернеса і як виглядає

У 2020 році старший син Кернеса розпочав політичну діяльність

У колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер у 2020 році, залишилося двоє синів та донька. Старший син Кирило у публічному просторі з’являється рідко, але відзначився низкою скандальних висловлювань та критикою нинішньої міської влади.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Кирило Кернес і де зараз. Ми дізналися деякі подробиці його життя.

Кирило Кернес — що відомо про старшого сина покійного Геннадія Кернеса

Старший син колишнього мера Харкова Кирило Кернес народився 15 липня 1982 року в Харкові, де здобув вищу юридичну освіту. Якийсь час він обіймав посаду першого заступника директора Харківського міського бюро технічної інвентаризації.

Попри те, що батько протягом 10 років обіймав високу посаду, Кирило не любив "світитися" і вважав за краще залишатися в його тіні. Але 2020 року, незадовго до смерті Геннадія Кернеса, старшого сина було обрано депутатом Харківської обласної ради й незабаром він очолив партію "Блок Кернеса — Успішний Харків".

Кирило Кернес у 2020 році став депутатом Харківської облради

Через тяжкий стан здоров’я Геннадій Кернес не міг розпочати виконання обов’язків мера Харкова. Але попри це його офіційно оголосили мером, хоча фактично він не керував містом.

Кирило Кернес разом із батьком Геннадієм Кернесом

У зв’язку з цим депутати міськради змінили регламент та тимчасово передали повноваження мера колишньому секретареві міської ради Олександру Новаку. Той ініціював вибори нового секретаря та запропонував на цю посаду Ігоря Терехова.

Саме Терехов після смерті Кернеса у грудні 2020 року став мером Харкова. Для оформлення всіх процедур депутати заявили, що отримали від Кернеса листа з його цифровим підписом, який нібито підтверджував це рішення.

Але пізніше старший син Кирило заявив, що батько не створював електронного підпису та звинуватив чиновників мерії у махінаціях та захопленні влади у Харкові. Прокуратура навіть у цій справі розпочала розслідування, але не досягла значних результатів.

Кирило Кернес перед початком війни став удівцем

Перед початком повномасштабної війни, у лютому 2022 року, Кирило Кернес став удівцем. Його дружина Яна, з якою вони прожили у шлюбі 16 років, померла від раку. У шлюбі у них народилося двоє дітей.

На своїй сторінці в Instagram Кирило присвятив дружині зворушливий пост, подякувавши їй за чудових дітей та кожну хвилину, проведену разом. А через два тижні після втрати дружини, Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.

Дружина Кирила Кернеса померла від раку

Кирило з дітьми зустрів війну в Харкові та пробув там 20 днів, а потім виїхав до Німеччини задля безпеки своїх спадкоємців. Перетнув він кордон законно, на підставі того, що є батьком-одинаком двох неповнолітніх дітей.

А у жовтні 2020 року у старшого сина Кернеса забрали керівництво фракцією, заявивши, що з початку війни він не засудив російську агресію та самоусунувся від керівництва партією з 24 лютого 2022 року. Також депутати заявили, що Кирило не дотримувався "фракційної дисципліни".

Чоловік спростував цю інформацію та подав позов до суду, щоб партія "Блок Кернеса — Успішний Харків" перестала використовувати прізвище його батька. Депутати у відповідь заявили, що "Кернес" у назві партії "не має нічого спільного з Геннадієм Кернесом".

Як виглядає Кирило Кернес і де він зараз

Старший син колишнього мера Харкова залишається депутатом обласної ради міста та перебуваючи за кордоном, брав дистанційну участь у засіданнях. На своїй сторінці в Instagram Кирило у червні 2024 року скаржився, що йому не дають висловлюватися, спеціально блокують та вимикають мікрофон, щоб він не ставив незручних питань.

Як зараз виглядає Кирило Кернес

Кирило Кернес публікує наслідки "прильотів" по Харкову та області, а також не перестає критикувати нинішню владу у місті.

Судячи з геолокації його облікового запису в Instagram зараз син Геннадія Кернеса перебуває в Україні.

Кирило Кернес зараз в Україні

Остання його публікація датується 22 березня 2025 року. Кирило записав відеозвернення до харків’ян, де в іронічній формі запитав у потерпілих від обстрілу мешканців, чи отримали вони допомогу від Ігоря Терехова.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про вдову ексмера Харкова Геннадія Кернеса. Вона отримала спадщину на понад мільярд гривень.