Стал вдовцом в 39 лет и обвинил власти Харькова в махинациях: где старший сын Кернеса и как выглядит

В 2020 году старший сын Кернеса начал политическую деятельность

У бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался в 2020 году, осталось двое сыновей и дочь. Старший сын Кирилл в публичном пространстве появляется редко, но отличился рядом скандальных высказываний и критикой нынешней городской власти.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Кирилл Кернес и где сейчас. Мы узнали некоторые подробности его жизни.

Кирилл Кернес — что известно о старшем сыне покойного Геннадия Кернеса

Старший сын бывшего мэра Харькова Кирилл Кернес родился 15 июля 1982 года в Харькове, где получил высшее юридическое образование. Некоторое время он занимал должность первого заместителя директора Харьковского городского бюро технической инвентаризации.

Несмотря на то, что отец в течение 10 лет занимал высокий пост, Кирилл не любил "светиться" и предпочитал оставаться в его тени. Но в 2020 году, незадолго до смерти Геннадия Кернеса, старший сын был избран депутатом Харьковского областного совета и вскоре возглавил партию "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

Кирилл Кернес в 2020 году стал депутатом Харьковского облсовета

Из-за тяжелого состояния здоровья Геннадий Кернес не мог приступить к выполнению обязанностей мэра Харькова. Но несмотря на это, его официально объявили мэром, хотя фактически он не управлял городом.

Кирилл Кернес вместе с отцом Геннадием Кернесом

В связи с этим депутаты горсовета изменили регламент и временно передали полномочия мэра бывшему секретарю городского совета Александру Новаку. Тот инициировал выборы нового секретаря и предложил на эту должность Игоря Терехова.

Именно Терехов после смерти Кернеса в декабре 2020 года стал мэром Харькова. Для оформления всех процедур депутаты заявили, что получили от Кернеса письмо с его цифровой подписью, которая якобы подтверждала его решение.

Но позже старший сын Кирилл заявил, что отец не создавал электронной подписи и обвинил чиновников мэрии в махинациях и захвате власти в Харькове. Прокуратура даже по этому делу начала расследование, но не достигла значительных результатов.

Кирилл Кернес перед началом войны стал вдовцом

Перед началом полномасштабной войны, в феврале 2022 года, Кирилл Кернес стал вдовцом. Его супруга Яна, с которой они прожили в браке 16 лет, скончалась от рака. В браке у них родилось двое детей.

На своей странице в Instagram Кирилл посвятил жене трогательный пост, поблагодарив ее за чудесных детей и каждую минуту, проведенную вместе. А спустя две недели после потери жены, Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Жена Кирилла Кернеса умерла от рака

Кирилл с детьми встретил войну в Харькове и пробыл там 20 дней, а затем выехал в Германию ради безопасности своих наследников. Пересек он границу законно, на основании того, что является отцом-одиночкой двух несовершеннолетних детей.

А в октябре 2020 года у старшего сына Кернеса забрали руководство фракцией, заявив, что с начала войны он не осудил российскую агрессию и самоустранился от руководства партией с 24 февраля 2022 года. Также депутаты заявили, что Кирилл не соблюдал "фракционную дисциплину".

Мужчина опроверг эту информацию и подал иск в суд, чтобы партия "Блок Кернеса — Успешный Харьков" перестала использовать фамилию его отца. Депутаты в ответ заявили, что "Кернес" в названии партии "не имеет ничего общего с Геннадием Кернесом".

Как выглядит Кирилл Кернес и где он сейчас

Старший сын бывшего мэра Харькова остается депутатом областного совета города и находясь за границей, принимал дистанционно участие в заседаниях. На своей странице в Instagram Кирилл в июне 2024 года жаловался, что ему не дают высказываться, специально блокируют и выключают микрофон, чтобы он не задавал неудобных вопросов.

Как сейчас выглядит Кирилл Кернес

Кирилл Кернес публикует последствия "прилетов" по Харькову и области, а также не перестает критиковать нынешнюю власть в городе.

Судя по геолокации его аккаунта в Instagram сейчас сын Геннадия Кернеса находится в Украине.

Кирилл Кернес сейчас в Украине

Последняя его публикация датируется 22 марта 2025 года. Кирилл записал видеообращение к харьковчанам, где в ироничной форме спросил у пострадавших от обстрелов жителей, получили ли они помощь от Игоря Терехова.

"Телеграф" писал ранее, что известно о вдове экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса. Она получила наследства на больше, чем миллиард гривен.