Не дожив три дні до 40-річчя: як виглядає могила брата Порошенка та як він помер

Про загибель рідного брата Порошенка відомо мало інформації

У п’ятого президента України Петра Порошенка, який судиться з дружиною Мариною за 17 мільярдів, був старший брат Михайло. Але чоловік загинув 1997 року, не доживши три дні до свого 40-річчя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила рідного брата колишнього президента України й що відомо про трагедію. Ми дізналися, які були версії та хто пов’язував смерть Михайла з ім’ям Петра Порошенка

Що відомо про брата Петра Порошенка і як виглядає його могила

Старший брат ексглави держави Михайло Порошенко народився у Львові, а коли йому було 2 роки, родина переїхала до Болграда (Одеська область), де батько отримав роботу. Про це, як повідомляє видання Gazeta, розповіла сусідка Порошенка Марія Іванівка.

За словами жінки, сім’я оселилася у трикімнатній квартирі й незабаром у них народився другий син Петро. А коли майбутньому президентові виповнилося 9 років, вони переїхали до Молдови.

Петро Порошенко разом із батьками

Батько Олексій Порошенко повернувся до України 1992 року і разом зі старшим сином Михайлом створив корпорацію "Укрпромінвест", яка об’єднала багато підприємств. Але 1997 року Михайло загинув в автокатастрофі, не доживши три дні до свого 40-річного ювілею.

Могила брата Петра Порошенка

Відомо, що поховали Михайла у сімейному склепі родини Порошенка, який знаходиться на Звіринецькому цвинтарі Києва. У мережі є кілька фотографій його могили.

Брат Порошенко загинув 1997 року у ДТП

Щодо смерті рідного брата Порошенка, то ходили й інші чутки. Найскандальнішим виявився матеріал телеканалу "1+1" під назвою "Українські сенсації. 50 відтінків Порошенка" за 2019 рік, де журналісти розповіли про ймовірну причетність Петра Порошенка до вбивства свого брата.

Як джерела інформації вони навели відомості опального молдавського політика Рената Усатого. У 2017 році він заявив, що у нього є низка документів, які нібито містять факти злочинів, скоєних Порошенком на території Молдови. Він звинуватив Порошенка та інших осіб у створенні кількох ОЗУ, які чинили злочини на території Молдови, а також у причетності до організації вбивства свого брата Михайла. За словами Усатого, чоловік не загинув у ДТП, а його втопили, а потім мертвим привезли до Кишинева. Приводом нібито міг стати поділ акцій фабрики "Букур" та іншого бізнесу.

Петра Порошенка називали причетним до смерті брата, Фото: Getty Images

Але у 2017 році на його слова звернули увагу лише деякі російські ЗМІ, а у 2019 році тему загибелі Михайла підняли на телеканалі "1+1". Реакція Петра Порошенка на цю інформацію була емоційною, він назвав провокаційний матеріал "шаленим обстрілом фейками".

Щодо скандального матеріалу висловився в інтерв’ю і колишній міністр культури та інформаційної політики, а також ексгенеральний директор "1+1 media" Олександр Ткаченко. Він назвав "спірним прикладом" журналістики сюжет телеканалу про те, що Порошенко нібито причетний до вбивства рідного брата.

Петро Порошенко подав до суду на "1+1" за наклеп, Фото: Getty Images

За наклеп колишній президент України подав на телеканал "1+1" до суду, а 2023 року стало відомо, що колишній президент виграв справу про захист ділової репутації.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про синів Петра Порошенка і як вони виглядають. Вони були "у політиці", але виїхали за кордон.