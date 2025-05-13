Росія не буде чекати: у Німеччини попередили про велику загрозу для Європи

Путін майже стовідсотково вирішить скористатися тим, що країни Європи ще не досягли військових цілей

Російський режим не буде чекати чотири, або п'ять років, щоб здійснити атаку на європейські країни. Росіяни можуть атакувати НАТО дуже швидко, сподіваючись використати повну неготовність Альянсу до війни.

Про це заявив депутат німецького Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген під час конференції в Берліні, повідомляє N-TV. На його думку, у членів НАТО є максимум два, або три роки до моменту, коли Росія спробує почати нову агресію. Путін майже стовідсотково вирішить скористатися тим, що країни Європи ще не досягли військових цілей, які вони запланували, а при владі в США перебуває Дональд Трамп.

"Ми перебуваємо під надзвичайним тиском часу і маємо терміново покращувати нашу обороноздатність. Тому що ситуація може погіршитися швидше і стати більш небезпечною, ніж про це говорять офіційні заяви", – попередив він.

Зазначимо, не так давно президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія може випробувати єдність Заходу після завершення війни в Україні. За його словами, це створює потенційну загрозу для європейських країн. Каль зазначив, що закінчення бойових дій в Україні у найближчі роки може лише прискорити бажання Кремля перевірити дієвість положення, яке передбачає колективну відповідь на напад.

Російський режим, зі свого боку, намагається тотально мілітаризувати суспільство у Росії, але вже не тільки заради виправдання вторгнення в Україну. Кремль намагається підготувати росіян до можливої майбутньої затяжної війни, або гібридного конфлікту вже безпосередньо з НАТО.

Як розповідав "Телеграф", ситуація з безпекою в Європі залишатиметься напруженою, навіть якщо війну Росії проти України буде зупинено у 2025 році. З нинішніми темпами мілітаризації "серйозну загрозу" для НАТО Росія зможе представляти вже у 2028 році.