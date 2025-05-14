"Лапку" в кожен вагон: українці знайшли геніальне рішення для "Укрзалізниці"

Як з'ясувалось, функція корисна для багатьох

Пасажири Укрзалізниці запропонували впровадити в онлайн сервісі з продажу квитків спеціальну позначку у формі лапки тварини. Така інновація дозволить людям бачити, у якому вагоні їдуть пасажири з домашніми улюбленцями.

Ідея з'явилася в соціальних мережах та почала швидко обговорюватись серед користувачів онлайн-сервісу Укрзалізниці. Позначка допоможе пасажирам з алергією уникнути неприємних ситуацій, а власникам тварин не доведеться викуповувати цілі купе. На це звернула увагу Tanya Truskalenko.

"Якби була така послуга в перевезені, і інші люди б бачили, на якому місці і вагоні їдуть з твариною, то інші пасажири, якщо мають алергію, можуть обрати інший вагон, і навіть, ті хто любить тваринок, не проти будуть проїхати поруч. А власникам не малих порід не треба буде викупляти ціле купе", – пише жінка. Користувачі активно підтримують цю пропозицію в коментарях.

Зокрема, під дописом люди діляться неприємними історіями подорожей. Одна пасажирка розповіла про нетактовну поведінку супутників, які негативно реагували, коли вона годувала свого улюбленця. Інша поділилася випадком, коли в одному купе опинилися дві собаки різних власників: "Собаки першу годину гавкали і гарчали на весь вагон одна на одну і то їм просто пощастило, що адекватні сусіди були, які не влаштували з цього скандал".

Дехто з власників великих тварин висловлює занепокоєння щодо того, хто платитиме за місця, якщо ніхто не захоче їхати в купе з твариною. Пропонується варіант, коли власник спочатку викуповує все купе, але якщо знаходяться пасажири, готові подорожувати разом із твариною – вартість квитків повертається.

Цікаво, що чимало коментаторів навпаки стверджують, що спеціально обрали б місце поруч із твариною: "Я навпаки обрала би саме це купе, якби бачила, що там є тварина".

Наразі Укрзалізниця не відреагувала на цю пропозицію, але коментатори сподіваються, що залізничний перевізник дослухається до потреб пасажирів.

Раніше "Телеграф" писав, що Укрзалізниця втрапила у новий скандал і вигадала дивну відмову. Пасажирка змушена була їхати у вагоні 2 класу замість першого, та ще й на рандомних місцях.