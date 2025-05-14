"Лапку" в каждый вагон: украинцы нашли гениальное решение для "Укрзалізниці"

Как выяснилось, функция полезна для многих

Пассажиры "Укрзалізниці" предложили внедрить в онлайн-сервисе по продаже билетов специальную отметку в форме кавычки животного. Такая инновация позволит людям видеть, в каком вагоне едут пассажиры с домашними питомцами.

Идея появилась в социальных сетях и начала быстро обсуждаться среди пользователей онлайн-сервиса "Укрзалізниці". Метка поможет пассажирам с аллергией избежать неприятных ситуаций, а владельцам животных не придется выкупать целые купе. На это обратила внимание Tanya Truskalenko.

"Если бы была такая услуга в перевезении, и другие люди бы видели, на каком месте и вагоне едут с животным, то другие пассажиры, если имеют аллергию, могут выбрать другой вагон, и даже те, кто любит животных, не прочь будут проехать рядом. А владельцам немалых пород не надо будет выкупать целое купе", — пишет женщина. Пользователи активно поддерживают это предложение в комментариях.

В частности, под постом люди делятся неприятными историями путешествий. Одна пассажирка рассказала о бестактном поведении спутников, негативно реагировавших, когда она кормила своего любимца. Другая поделилась случаем, когда в одном купе оказались две собаки разных владельцев: "Собаки в первый час лаяли и рычали на весь вагон друг на друга и то им просто повезло, что адекватные соседи были, которые не устроили из этого скандал".

Некоторые владельцы крупных животных выражают обеспокоенность тем, кто будет платить за места, если никто не захочет ехать в купе с животным. Предлагается вариант, когда владелец сначала выкупает все купе, но если находятся пассажиры, готовые путешествовать вместе с животным – стоимость билетов возвращается.

Интересно, что многие комментаторы наоборот утверждают, что специально выбрали бы место рядом с животным: "Я наоборот выбрала бы именно это купе, если бы видела, что там есть животное".

Пока "Укрзалізниця" не отреагировала на это предложение, но комментаторы надеются, что железнодорожный перевозчик прислушивается к потребностям пассажиров.

Ранее "Телеграф" писал, что Укрзализныця попала в новый скандал и придумал странный отказ.