На сцені Євробачення заспівали про собаку з СРСР (фото та відео)

Надихнула співачку з Ірландії брати участь у Євробаченні росіянка Лариса

Весь світ продовжує спостерігати за другим півфіналом пісенного конкурсу Євробачення 2025. Під номером три виступила представниця Ірландії співачка Еммy, яка співала про ностальгію за СРСР. Авторкою композиції, до речі, є росіянка.

Пісня має назву Laika Party і в ній розповідається про собаку Лайку, який був першою живою істотою в космосі, але через кілька годин після запуску загинув.

До речі, це реальна історія. Собаку запустили радянські вчені на навколоземну орбіту. Однак життя Лайки обірвалося через стрес і перегрів через сім годин після запуску.

Фото: Getty Images

Авторка пісні — жінка, на ім’я Лариса Тормі (Вільданова). Вона -росіянка за походженням, але живе в Ірландії. Саме вона надихнула Еммy брати участь у Євробаченні.

Переклад пісні Laika Party

Напевно, ви чули про цю сміливу дівчинку

Все, що ми знаємо, це те, що вона врятувала світ

Її відправили далеко, але вона не боялася

Хоча була сама у великому і темному просторі

Вона залишила захоплену юрбу, піднялася над хмарами

Ракета злітала високо, а вони казали "до побачення"

Вона все ще запитує себе, чому, але їй подобається літати

Сподіваюся, що Лайка ніколи не померла і що вона досі кружляє навколо нас

Що в неї вечірка в повітрі, і так буде завжди

Сподіваюся, що вона танцює кожної ночі серед зірок

Сподіваюся, що Лайка живе

Вечірка Лайки на небі

Вечірка Лайки на небі

Бам-бам, ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Через комети і каміння

Вона виє за свої кістки

Сама співає зіркам і сонцю

А якби вона не полетіла, то ні ти, ні я б не полетіли

Вона є героїнею для людства назавжди

Вона залишила захоплену юрбу, піднялася над хмарами

Ракета злітала високо, а вони казали "до побачення"

Вона все ще запитує себе, чому, але їй подобається літати

Сподіваюся, що Лайка ніколи не померла і що вона досі кружляє навколо нас

Що в неї вечірка в повітрі, і так буде завжди

Сподіваюся, що вона танцює кожної ночі серед зірок

Сподіваюся, що Лайка живе.

Раніше "Телеграф" розповідав, за кого українцям не варто голосувати на Євробаченні 2025. Йдеться не тільки про Томмі Кеша, який пропагує ностальгію за СРСР.