На сцене Евровидения спели о собаке из СССР (фото и видео)

Вдохновила певицу из Ирландии участвовать в Евровидении россиянка Лариса

Весь мир продолжает наблюдать за вторым полуфиналом песенного конкурса Евровидение 2025 года. Под номером три выступила представительница Ирландии певица Эммы, певшая о ностальгии по СССР. Автором композиции, кстати, является россиянка.

Песня называется Laika Party и в ней рассказывается о собаке Лайке, которая была первым живым существом в космосе, но через несколько часов после запуска погиб.

Кстати, это реальная история. Собаку запустили советские ученые на околоземную орбиту. Однако жизнь Лайки оборвалась из-за стресса и перегрева через семь часов после запуска.

Фото: Getty Images

Автор песни — женщина, по имени Лариса Торми (Вильданова). Она – россиянка по происхождению, но живет в Ирландии. Именно она вдохновила Эмму участвовать в Евровидении.

Перевод песни Laika Party

Наверное, вы слышали об этой смелой девочке

Все, что мы знаем, это то, что она спасла мир

Ее отправили далеко, но она не боялась

Хотя была одна в большом и темном пространстве

Она оставила восторженную толпу, поднялась над облаками

Ракета слетала высоко, а они говорили "до свидания"

Она все еще спрашивает себя, почему, но ей нравится летать

Надеюсь, что Лайка никогда не умерла и что она все еще кружит вокруг нас

Что у нее вечеринка в воздухе, и так будет всегда

Надеюсь, что она танцует каждую ночь среди звезд

Надеюсь, что Лайка живет

Вечеринка Лайки на небе

Вечеринка Лайки на небе

Бам-бам, ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам-бам

Через кометы и камни

Она воет за свои кости

Сама поет звездам и солнцу

А если бы она не полетела, ни ты, ни я бы не полетели

Она является героиней для человечества навсегда

Она оставила восторженную толпу, поднялась над облаками

Ракета слетала высоко, а они говорили "до свидания"

Она все еще спрашивает себя, почему, но ей нравится летать

Надеюсь, что Лайка никогда не умерла и что она все еще кружит вокруг нас

Что у нее вечеринка в воздухе, и так будет всегда

Надеюсь, что она танцует каждую ночь среди звезд

Надеюсь, что Лайка живет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за кого украинцам не стоит голосовать на Евровидении 2025 года. Речь идет не только о Томми Кэше, пропагандирующем ностальгию по СССР.