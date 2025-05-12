Ай, молодець: політолог пояснив, як Путін сам себе переграв та потрапив у власну пастку

Кремль не бажає припиняти наступ в Україні, а бажає й надалі водити Трампа за ніс та тягнути час

Російський правитель Володимир Путін зі своєю пропозицією "переговорів у Стамбулі" сам себе загнав у пастку, яку спочатку готував для України. Тепер він опинився "на розтяжці" — поїхати до Туреччини Путін з низки причин не в змозі, а якщо він не поїде, це може призвести до дуже серйозних наслідків для Росії.

Про це написав політолог Іван Преображенський у своїй колонці для Deutsche Welle. Преображенський нагадав, що Путін фактично проігнорував вимогу низки країн Європи, а також України та США щодо безумовного 30-денного припинення вогню – і запустив процес, який у результаті перестав контролювати.

"Лідери Великобританії, Німеччини, Польщі та Франції, разом з Володимиром Зеленським придумали як поставити самого Путіна в максимально некомфортне становище і спробувати нав’язати йому все ж 30-денне перемир’я. Вони вимагали його укладення до кінця 12 травня, як продовження короткого одностороннього припинення вогню на 9 травня. США їх підтримали. І тут, говорячи штампами кремлівської пропаганди, Путін спробував показати, що він усіх переграв. Зібравши нічний брифінг, на якому було заборонено "через пізній час" ставити йому питання, російський лідер поставив Україні ультиматум. Мовляв, він посилає свою делегацію для переговорів 15 травня до Стамбула, і чекає там українців. Перемир'я нецікаве. Він не хоче давати українській армії можливість переозброюватися та перегруповуватись, поки йдуть переговори", – нагадав він.

Преображенський додав, що реальна причина такої ситуації зрозуміла: Кремль не бажає припиняти наступ в Україні, а бажає й надалі водити Трампа за ніс та тягнути час, сподіваючись протриматися до кінця осені, а ще вмовити Білий дім скасувати якісь санкції проти Росії. Паралельно Кремль планував показати Україну недоговороспроможною.

"Зустрічний ультиматум Володимира Зеленського зруйнував путінську маніпуляцію. Хоча Трамп і закликав Україну у відповідь на російську пропозицію про переговори в Стамбулі її прийняти, після пропозиції українського президента про зустріч на вищому рівні, віч-на-віч з Путіним, вийшло, що американська вимога їхати виявилася адресовано якраз російському лідеру. Тепер США та ЄС в один голос говорять про можливі санкції, якщо Росія ані перемир'я не розпочне, ані у Стамбулі переговори", – пояснив політолог.

Російський правитель розлючений, оскільки відповіді на ультиматум Зеленського для нього немає. За підсумками своїх маніпуляцій Путін сам себе загнав у пастку: "зіскочити", відправивши делегацію на зустріч, вже не вийде. Навіть попри публікації ряду кремлівських пропагандистів, мовляв, Путіну "не по чину" зустрічатися з Зеленським, у Кремлі розуміють, що якщо вже відправляти делегацію, то з реалістичним планом припинення війни, а не з кремлівськими "хотєлками" – саме це хочуть отримати у Вашингтоні, а не саму персону Путіна у Стамбулі, російський лідер за великим рахунком нікому не потрібний.

"Або Путін покаже, що боїться зустрічі з Зеленським і "не послухався" Трампа. Або він ризикує опинитися в становищі набагато гіршому, ніж був Зеленський у Білому домі, коли на нього втрьох нападали американські президент, віцепрезидент і голова Держдепартаменту одночасно. Як сказав би Трамп, зараз карт немає на руках у Путіна. Але й здатися він не може. Кремлю більше не вдасться лавірувати, уникаючи подальших предметних переговорів. Важко буде і продовжуватиме паралельно з ними наступ. Отже, найімовірніший варіант, звичайно, це дитяча гра в образу. Вона вже почалася, коли Дмитро Пєсков заявив, що з Росією не можна говорити ультиматумами. Отже, найімовірніше, що Путін зобразить "ображену велич". І питання тоді тільки в тому, чи прийме Трамп, який, в принципі, сам любить використовувати цей прийом у переговорах, таку російську відмовку, або разом з європейцями викотить новий пакет санкцій", – резюмував Преображенський.

Як повідомлялося раніше, Путін під час свого виступу заявив, що Росія не піде на 30-денне припинення вогню, але хоче поновити переговори у Стамбулі. Зеленський після цього сказав, що чекає на Путіна в Туреччині 15 травня на особисту зустріч.

У Росії після цього повідомили, що особистої зустрічі не буде і вигадали купу відмовок. Президент США Дональд Трамп пізніше сказав, що вона все ж таки відбудеться і навіть висловив готовність прилетіти до Стамбула особисто, щоб теж взяти участь у переговорах. А експерти зазначають, що своєю заявою Україна вибила черговий козир із рук росіян. Якщо раніше можна було розраховувати на нудне зачитування ультиматуму з боку росіян під час зустрічі, то тепер так зробити не вийде.

Тим часом Європейський Союз готовий розпочати підготовку 17-го пакету санкцій проти Росії, якщо Москва не погодиться на безумовне припинення вогню до кінця поточної доби. До нового пакета можуть увійти санкції проти, зокрема, "тіньового флоту" РФ.