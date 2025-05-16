Областей не буде? В Україні запропонували розділити країну на макрорегіони

Це наблизить Україну до європейських стандартів статистичного аналізу та посилить інтеграцію в простір регіонального розвитку ЄС

Макрорегіони можуть з'явитися в Україні. Для цього об'єднуватимуть по кілька областей.

Про це у Facebook написав народний депутат Віталій Безгін. До кінця року Україна надасть європейським партнерам відкориговану пропозицію щодо статистичних макрорегіонів (NUTS-1). За словами Безгіна це робиться у взаємодії з Держстатом.

Області пропонують об'єднати у 9 макрорегіонів

Макрорегіон 1: Сумська область, Харківська область, Чернігівська область.

Сумська область, Харківська область, Чернігівська область. Макрорегіон 2: Донецька область, Луганська область.

Донецька область, Луганська область. Макрорегіон 3: Дніпропетровська область, Запорізька область.

Дніпропетровська область, Запорізька область. Макрорегіон 4: Миколаївська область, Одеська область, Херсонська область, Крим.

Миколаївська область, Одеська область, Херсонська область, Крим. Макрорегіон 5: Вінницька область, Тернопільська область, Хмельницька область.

Вінницька область, Тернопільська область, Хмельницька область. Макрорегіон 6: Київська область та місто Київ.

Київська область та місто Київ. Макрорегіон 7: Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Чернівецька область.

Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Чернівецька область. Макрорегіон 8: Волинська область, Рівненська область, Житомирська область.

Волинська область, Рівненська область, Житомирська область. Макрорегіон 9: Полтавська область, Кіровоградська область, Черкаська область.

Чи втратять повноваження Обласні ради та адміністрації

"Це не перекреслює роботу Міністерства розвитку громад та територій України та експертів щодо безпекових макрорегіонів, як основи державної регіональної політики. Дуже чекаємо на появу постанови. Ніяких рад чи адміністрацій на макрорегіональному рівне не буде. Обласні ради та адміністрації не втратять жодних повноважень", — наголосив нардеп.

За йсловами Безгіна, в цьому контексті розглядається можливість утворення проєктних офісів для роботи з європейськими програмами. Може йтися або про заміщення, або про реформування агенцій регіонального розвитку.

Що таке NUTS-1

Номенклатура територіальних одиниць для статистики, скорочено NUTS (від французької версії Nomenclature des Unités territoriales statistiques) — це географічна номенклатура, що поділяє економічну територію Європейського Союзу (ЄС) на регіони на трьох різних рівнях. NUTS 1 — це основні соціально-економічні регіони.

Тим часом, як розповідав "Телеграф", в Україні у 2024 році рівень смертності практично втричі перевищив рівень народжуваності. За рік померло 495,1 тис. людей, тоді як з’явилося лише 176,1 тис. дітей.