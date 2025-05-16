Областей не будет? В Украине предложили разделить страну на макрорегионы
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Это приблизит Украину к европейским стандартам статистического анализа и усилит интеграцию в региональное развитие ЕС
Макрорегионы могут появиться в Украине. Для этого будут объединять по несколько областей.
Об этом в Facebook написал народный депутат Виталий Безгин. До конца года Украина предоставит европейским партнерам откорректированное предложение по статистическим макрорегионам (NUTS-1). По словам Безгина, это делается во взаимодействии с Госстатом.
Области предлагают объединить в 9 макрорегионов
- Макрорегион 1: Сумская область, Харьковская область, Черниговская область.
- Макрорегион 2: Донецкая область, Луганская область.
- Макрорегион 3: Днепропетровская область, Запорожская область.
- Макрорегион 4: Николаевская область, Одесская область, Херсонская область, Крым.
- Макрорегион 5: Винницкая область, Тернопольская область, Хмельницкая область.
- Макрорегион 6: Киевская область и город Киев.
- Макрорегион 7: Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Черновицкая область.
- Макрорегион 8: Волынская область, Ровенская область, Житомирская область.
- Макрорегион 9: Полтавская область, Кировоградская область, Черкасская область.
Утратят ли полномочия Областные советы и администрации
"Это не перечеркивает работу Министерства развития общин и территорий Украины и экспертов относительно макрорегионов безопасности, как основы государственной региональной политики. Очень ожидаем появления постановления. Никаких советов или администраций на макрорегиональном уровне не будет. Областные советы и администрации не потеряют никаких полномочий", — подчеркнул он.
По словам Безгина, в этом контексте рассматривается возможность создания проектных офисов для работы с европейскими программами. Речь может идти либо о замещении, либо о реформировании агентств регионального развития.
Что такое NUTS-1
Номенклатура территориальных единиц для статистики, сокращенно NUTS (от французской версии Nomenclature des Unités territoriales statistiques) – это географическая номенклатура, разделяющая экономическую территорию Европейского Союза (ЕС) на регионы на трех разных уровнях. NUTS 1 – это основные социально-экономические регионы.
Тем временем, как рассказывал "Телеграф", в Украине в 2024 году уровень смертности практически втрое превысил уровень рождаемости. За год умерли 495,1 тыс. человек, в то время как появилось только 176,1 тыс. детей.