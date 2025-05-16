Областей не будет? В Украине предложили разделить страну на макрорегионы

Это приблизит Украину к европейским стандартам статистического анализа и усилит интеграцию в региональное развитие ЕС

Макрорегионы могут появиться в Украине. Для этого будут объединять по несколько областей.

Об этом в Facebook написал народный депутат Виталий Безгин. До конца года Украина предоставит европейским партнерам откорректированное предложение по статистическим макрорегионам (NUTS-1). По словам Безгина, это делается во взаимодействии с Госстатом.

Области предлагают объединить в 9 макрорегионов

Макрорегион 1: Сумская область, Харьковская область, Черниговская область.

Сумская область, Харьковская область, Черниговская область. Макрорегион 2: Донецкая область, Луганская область.

Донецкая область, Луганская область. Макрорегион 3: Днепропетровская область, Запорожская область.

Днепропетровская область, Запорожская область. Макрорегион 4: Николаевская область, Одесская область, Херсонская область, Крым.

Николаевская область, Одесская область, Херсонская область, Крым. Макрорегион 5: Винницкая область, Тернопольская область, Хмельницкая область.

Винницкая область, Тернопольская область, Хмельницкая область. Макрорегион 6: Киевская область и город Киев.

Киевская область и город Киев. Макрорегион 7: Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Черновицкая область.

Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Черновицкая область. Макрорегион 8: Волынская область, Ровенская область, Житомирская область.

Волынская область, Ровенская область, Житомирская область. Макрорегион 9: Полтавская область, Кировоградская область, Черкасская область.

Утратят ли полномочия Областные советы и администрации

"Это не перечеркивает работу Министерства развития общин и территорий Украины и экспертов относительно макрорегионов безопасности, как основы государственной региональной политики. Очень ожидаем появления постановления. Никаких советов или администраций на макрорегиональном уровне не будет. Областные советы и администрации не потеряют никаких полномочий", — подчеркнул он.

По словам Безгина, в этом контексте рассматривается возможность создания проектных офисов для работы с европейскими программами. Речь может идти либо о замещении, либо о реформировании агентств регионального развития.

Что такое NUTS-1

Номенклатура территориальных единиц для статистики, сокращенно NUTS (от французской версии Nomenclature des Unités territoriales statistiques) – это географическая номенклатура, разделяющая экономическую территорию Европейского Союза (ЕС) на регионы на трех разных уровнях. NUTS 1 – это основные социально-экономические регионы.

Тем временем, как рассказывал "Телеграф", в Украине в 2024 году уровень смертности практически втрое превысил уровень рождаемости. За год умерли 495,1 тыс. человек, в то время как появилось только 176,1 тыс. детей.