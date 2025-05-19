Стало відомо, чому командира 59-ї ОШБр усунули з посади

Він вважає, що його рішення не сподобалося Головнокомандувачу та президенту

Командира 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем підполковника Богдана Шевчука, якого раніше звинувачували у службовій недбалості, злочинних наказах та нехтуванні життям та здоров’ям військових, зняли з посади. Його замінив Олександр Сак, який донедавна командував 53-ю ОМБр.

Про це сам Шевчук повідомив у коментарі Суспільному. Разом з тим пресофіцер 59-ї бригади не підтвердив цю інформацію, пояснивши це "чутками".

"Причиною могла бути напруга на Покровському напрямку. Бригади просто не витримують натиску противника. Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігравало таку ключову роль. Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади", — сказав Шевчук.

За його словами, наказ про зняття його з посади командира надійшов вночі 16 травня без попередження, а рішення ухвалив безпосередньо головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Можливо, на його думку, я десь не впорався" — сказав Шевчук і додав, що ситуація на Покровському напрямку дуже напружена.

Варто зазначити, що пресофіцер 59-ї бригади не підтвердив Суспільному усунення з посади Богдана Шевчука. Він наголосив, що офіційно той продовжує виконувати повноваження командира бригади й розпорядження про його звільнення немає.

"Це все на рівні чуток", — сказав він.

Офіційного коментаря Генерального штабу ЗСУ поки немає.

Що відомо про Богдана Шевчука

Богдан Шевчук почав службу в ЗСУ після закінчення профільного вишу у 2015-му році. Він був помічником начальника розвідки відділення штабу 25-ї бригади ДШВ, командував розвідувальною ротою 135 окремого батальйону управління ДШВ, обіймав посаду заступника комбата 132 окремого розвідувального батальйону ДШВ, а також офіцера відділу планування управління розвідки штабу командування десантно-штурмових військ.

В перші роки після повномасштабного вторгнення Шевчук організовував розвідку та безпосередньо брав у ній участь в багатьох населених пунктах, зокрема Ізюмі, Бахмуті та Мар’їнці. Був призначений на посаду командира батальйону 68-ї бригади, а згодом і начальника її штабу та заступника командира. В лютому 2024 року став командиром 59-ї ОМПБр.

Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня у 2023 році та Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня у 2024 році. Разом з тим після призначення на посаду командира бригади, Шевчук неодноразово зазнавав критики за втрату міста Красногорівка та інших стратегічних позицій. Йому закидають недостатню якість планування та організації бойових дій, а також неналежне ставлення до підлеглих.

Відома парамедикиня Катерина Поліщук писала в соцмережах, що через недбалість Шевчука та його злочинні накази нібито загинули багато військовослужбовців. Щобільше, вона звинуватила командира у тому, що він зайняв цю посаду завдяки родинним зв’язкам. Нібито у нього є родичі серед вищого військового керівництва. Проте Поліщук не назвала конкретних прізвищ.

Нагадаємо, днями командир батальйону 47-ї бригади "Магура" Олександр Ширшин повідомив, що написав рапорт про відставку через безглузді накази керівництва. У Генштабі вже пообіцяли провести розслідування.